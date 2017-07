Vermischtes Tirschenreuth

24.07.2017

41

0 24.07.201741

Was er mit den vier Verkehrs- und Zusatzzeichen anfangen wollte, bleibt vorerst sein Geheimnis. Jedenfalls stellte eine Zivilstreife aus Weiden am frühen Sonntagmorgen nach 1.25 Uhr einen 16-Jährigen, der in der Bahnhofstraße mehrere Schilder entwendet hatte. Der Jugendliche, der unter Alkoholeinfluss stand, wurde seinen Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.