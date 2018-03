Tag der offenen Tür am Stiftland-Gymnasium

19.03.2018

"Das neue Gymnasium selbst erfahren": Unter diesem Motto begrüßte am Samstag Schulleiter Georg Hecht eine große Zahl von interessierten Schülern mit Familien zum Schnuppertag am Stiftland-Gymnasium. Sie lernten das Gymnasium als Schule kennen, die nicht nur umfangreiches Wissen vermittelt, sondern auch einen Lebensraum darstellt, der Zeit für Spiel und Entspannung, individuellen Interessen und Bedürfnisse sowie außerunterrichtliche Aktivitäten gibt.

Während die Kinder in Begleitung der Tutoren das Schulhaus erkundeten und Präsentationen besuchten, erfuhren die Erwachsenen bei Führungen viel über das Schulleben. Zahlreiche Projekte und Aktionen verschiedener Fachschaften luden die Gäste zum Mitmachen, Anfassen oder Anschauen ein.Die Technikgruppe gewährte ebenso Einblicke in ihre Arbeit wie die offene Ganztagsbetreuung und viele andere Abteilungen. Zum Angebot gehörte unter anderem das Programmieren von Lego-Robotern, ein Lernspiel zum Judentum, die Aktionen "Mein erstes Englischjahr", "Latein und Mathematik zum Anfassen", "Naturwissenschaften erleben" und viele andere Dinge.Gut besucht war auch das Stiftland-Bistro (die Mensa der Schule), in dem Pächterin Inge Grosser mit ihrem Team die Gäste kulinarisch Auswahl verwöhnte.