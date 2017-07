Vermischtes Tirschenreuth

Elfen, Schamanen und Maskenmenschen tauchen in der Geschichte um die Königskinder auf. Für die eindrucksvolle Theateraufführung ernteten die Mittelschüler viel Applaus.

Das Theaterstück "Die Königskinder" zeigten Schülerinnen und Schüler der Mittelschule vergangene Woche in der Schulaula. Den Tanz hatte Diana Fritsch mit den Mädchen der Sportgruppe 5a/5g einstudiert. Marianne Stangl leitete die Theater- und Technik-AG.Das Märchen erzählt die Geschichte des "Königs des Lichts", der zwei Töchter bekommt. Durch die Geburt der Zwillinge werden die fünf Schwestern des Königs von der Thronfolge verdrängt. Daher schließen sie mit den Maskenmenschen einen Pakt, um die Königskinder zu töten. Den ersten Anschlag auf die Mädchen können die Elfen und die weise Schamanin verhindern. Beim zweiten Mordversuch verliert der König sein Leben. Die Schwestern des Königs erzählen den Prinzessinnen, dass sie schuld am Tod des Vaters sind. Deshalb fliehen die beiden Mädchen in ein anderes Land. Trolle retten die Kinder und lehren sie wieder Freude am Leben zu haben. Durch Zufall finden die Freundinnen der Mädchen die Prinzessinnen und sie und die Schamanin überzeugen sie, dass sie ihr Land zurückerobern müssen. Es kommt zum Kampf und es scheint, als ob die Mädchen die Schlacht verlieren. Bevor die Tanten den Prinzessinnen den Todesstoß geben, erzählen sie ihnen die Wahrheit. Diese Information, dass die jungen Frauen nicht schuld am Tod des Vaters sind, verleiht den Prinzessinnen Kraft und sie besiegen ihre Tanten, die Maskenmenschen und die Dunkelheit und treiben sie aus dem Land. Die Königin-Mutter krönt ihre Töchter daraufhin als neue Herrscherinnen über das Land des Lichts. Die Zuschauer dankten den Darstellern mit Szenenapplaus und viel Beifall am Ende des Stücks. Die AG Öko von Christian Lauterbach und Elisabeth Kundrat bot vor und nach dem Theater Speisen und Getränke an, die die Schüler zusammen mit Elisabeth Gleixner im Kochunterricht vorbereitet hatten.