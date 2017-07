Vermischtes Tirschenreuth

31.07.2017

31.07.2017

Die Konkurrenz war groß. Unter dem Motto "bunt statt blau" beteiligten sich im Frühjahr 7000 Schüler am bundesweiten Plakatwettbewerb gegen das "Komasaufen" bei Jugendlichen. Landessiegerin in Bayern wurde die 16-jährige Sophie Legat vom Stiftland-Gymnasium. Ihr Entwurf zeigt ein Mädchen kurz vor dem Ertrinken im Alkohol. Doch eine helfende Hand zieht sie aus der blauen Welle.

Der fünfte Platz ging ebenfalls an eine Schülerin des Gymnasiums, die 16-jährige Lena Landgraf. Jetzt wurden die Preise der Kampagne der Krankenkasse DAK-Gesundheit und der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler verliehen. "Die Bilder machen deutlich, dass es uncool ist, sich bewusstlos zu trinken", sagte Caroline Schießl von der DAK Weiden. Jugendliche müssten lernen, mit Alkohol vernünftig umzugehen. "Wenn schon zehnjährige Kinder betrunken in der Klinik landen, müssen wir handeln." Wichtig für die Jury sei gewesen, auch Auswege und Alternativen zu zeigen. Kunstlehrer Helmut Völkl und Schulleiter Georg Hecht freuten sich über das Engagement ihrer Schüler. Das Thema sei nach wie vor brisant. Laut Statistik landeten 2015 rund 22 000 Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Auch in der Region Tirschenreuth gab es 37 Betroffene.