Trauung im Garten des Schlosshotels

Vermischtes Tirschenreuth

16.08.2017

Ernestgrün/Tirschenreuth. Die Grundschullehrerin Anita Schicker (geborene Schrems) und der Softwareentwickler Matthias Schicker gaben sich am Samstagnachmittag im idyllischen Garten des Schlosshotels Ernestgrün das Eheversprechen. Gesanglich und musikalisch umrahmte die Feier mit Familie und Freunden die Band "Vocal Invitation" aus Berlin. Ein besonderer Blickfang war nach der Freien Trauung rund um den romantischen Gartenteich des Schlosshotels die Hochzeitstorte mit der Golden Gate Bridge - in Erinnerung an die gemeinsame Zeit in San Francisco. Anita und Matthias Schicker, die in Tirschenreuth aufwuchsen, wohnen und arbeiten seit einigen Jahren in München.