Vermischtes Tirschenreuth

20.03.2018

0 20.03.2018

EKGs begleiten Eltern vom Anfang der Familienphase an bis die Kinder in den Kindergarten oder eine Kinderkrippe gehen. Sie sind ein Angebot der Erwachsenenbildung, bei dem neben den Kindern auch die Erwachsenen im Mittelpunkt stehen: Eltern und Kinder verbringen gemeinsame Zeit, singen, machen Fingerspiele. Dabei werden mit Spaß "nebenbei" die Sprachentwicklung, die Feinmotorik und die Freude an der Bewegung gefördert. Die Eltern haben Zeit und Raum für Austausch, können Kontakte knüpfen. Bei ca. drei Themenabenden im Jahr können sich die Eltern besser kennenlernen und ausführlicher über Themen austauschen. Für die Kurse sind wieder Plätze frei und Interessierte immer willkommen.

Speziell für Eltern mit ihren Kindern im ersten Lebensjahr startet eine Eltern-Baby-Gruppe ab Montag, 4. Juni, 15 bis 16.30 Uhr. Die Teilnahme (10 Treffen) für Eltern mit ihren Kindern bis 3 Jahre kostet für Erwachsene 30 Euro, Kinder sind frei.Eins der Treffen ist ein Themenabend. Infos bei der KEB Tirschenreuth, Telefon 09631/300400.