Vermischtes Tirschenreuth

13.08.2017

Marchaney. Eigentlich wollten Laurenz und Elinor nachschauen, ob die Birnbäume auf der Streuobstwiese von Oma und Opa Schmidkonz schon reife Früchte tragen. Dabei entdeckten sie das rote stinkende Etwas, das da aus dem Gras hervorspitzte. Sofort waren sie da, die Gedanken an Aliens oder zumindest einer Vorstufe davon. Aber Mama Daniela Gehler brachte mit Hilfe des Internets schnell Klarheit über den seltsamen Fund.

In der freien Enzyklopädie "Wikipedia" las sie, dass es sich bei dem vermeintlichen "Ding aus einer anderen Welt" um den Tintenfischpilz (Clathrus archeri) aus der Gattung der Gitterlinge handelt. Der Tintenfischpilz ist in Australien, Tasmanien, Neuseeland, den Malayischen Inseln, China, Süd- und Ostafrika sowie auf St. Helena heimisch. Experten gehen davon aus, dass er von dort mit Woll- oder Militärtransporten nach Europa gelangt ist. Erstmals wurde er in Europa 1913 in den Vogesen entdeckt. Seitdem breitet sich die Art in West- und Mitteleuropa weiter aus. Der Geruch des Pilzes erinnert stark an den von verwesendem Aas. Damit lockt der Pilz Fliegen an, die seine Sporen weiter verbreiten. Der Tintenfischpilz ist ungiftig, gilt aber als nicht für den Verzehr geeignet.