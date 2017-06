Vermischtes Tirschenreuth

05.06.2017

05.06.2017

Brunn. Mit einem Weißwurstfrühstück überraschten Josef und Monika Bauer ihre langjährigen Hausgäste. Auch Bürgermeister Franz Stahl und Susanne Stich von der Touristinfo schauten auf dem Meuerhof vorbei, um sich bei den Gästen für die Treue zur Region zu bedanken. Stahl hatte für die Urlauber je eine Flasche Sekt, eine Urkunde und für die Damen einen Blumenstrauß mitgebracht. Birgit und Jürgen Geiger aus Hochheim am Main in Hessen haben bereits zum 30. Mal Quartier auf dem Meuerhof bezogen. Seit 20 Jahren ist die Familie Melchert dort zu Gast, jetzt bereits in der zweiten Generation. Bettina Melchert über ihre Beweggründe, in der Region Urlaub zu machen: "Hier gibt es absolute Ruhe, ein Paradies für Kinder und günstige Preise in vielen tollen Restaurants und Gasthöfen. Für uns Muttis ist hier jeden Tag Muttertag."