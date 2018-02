Vermischtes Tirschenreuth

06.02.2018

Bei einem Personaltermin kam etwas Wehmut auf. Landrat Wolfgang Lippert verabschiedete sich von vier Mitarbeitern. Drei davon treten den Ruhestand an, einen zieht es zurück in seine Heimat nach Unterfranken.

Peter Fellner war seit 2003 als Hausmeister an der Förderschule in Tirschenreuth angestellt und machte sich dort als "Seelenfreund" der Kinder einen Namen. Auf eigene Kosten besorgte er Musikinstrumente, mit denen er die Kinder in der Mittagspause unterrichtete. Seine raue, aber herzliche Art hat bei vielen Kindern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die pädagogische Leiterin des Förderzentrums, Uschi Huber, bezeichnete den Abgang von Peter Fellner denn auch als großen Verlust für die Schulfamilie.Nach über 40 Jahren in Diensten des Landkreises Tirschenreuth verabschiedete sich Hildegard Kraus in den Ruhestand. Sie war zuletzt im Sachgebiet Sozialwesen und zeichnete sich unter anderem durch ihr untrügliches Gespür aus, mit dem sie wahre Notfälle sehr schnell erkennen konnte. Mit Helmut Völkl geht ein wahres "Original" nach ebenfalls 40 Jahren am Landratsamt Tirschenreuth in den Ruhestand. Seit 2008 war er Sachgebietsleiter im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Er hatte eine Vielzahl von Aufgaben inne, wie zum Beispiel das Lebensmittelrecht, den Katastrophenschutz, das Tierschutzrecht und das Sprengstoffrecht. Insgesamt 21 Jahre war Helmut Völkl im Personalrat aktiv. Er organisierte zudem bis 2016 die Teilnahme des Landratsamtes am Nofi-Lauf. Zurück in seine Heimat Unterfranken zieht es Martin Friedel . Seit 2014 war er als Fachkraft bei der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Tirschenreuth tätig.