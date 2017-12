Von der Polizei zum nächsten Diebstahl

Vermischtes Tirschenreuth

An Dreistigkeit kaum zu überbieten ist das Verhalten einer 42-jährigen Tschechin, der bereits am Mittwoch mehrere Ladendiebstähle in Tirschenreuth nachgewiesen werden konnten. In dem Zusammenhang wurde die Frau Donnerstagvormittag nochmals zur Polizei Tirschenreuth vorgeladen. Nachdem die Sachbearbeitung abgeschlossen war, verließ die Frau die Dienststelle und ging in ein nur wenige Meter entferntes Bettengeschäft.

Nicht ahnend, dass sie von der Polizei beschattet wird, kam sie mit einer großen Tüte aus dem Geschäft. Hier wartete bereits ein 48-jähriger Landsmann, mit dem sie zusammen ins nächste Geschäft ging. Heraus kamen beide mit einer kleinen Reisetasche. Weiter ging die "Einkaufstour" in einem Schuhhaus und einem weiteren Geschäft. Als die beiden diesen Laden verließen, wartete bereits ein 35-jähriger Tscheche in seinem Auto. Taschen und Tüten wurden in den Kofferraum verladen.Nun trat die Polizei auf den Plan: Die Frau und die zwei Männer wurden festgenommen. Im Kofferraum konnte Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro sichergestellt werden. Der 48-Jährige hatte zudem eine geringe Menge Amphetamin bei sich. Außerdem bestand gegen ihn ein Haftbefehl. Er wurde deshalb in die Justizvollzugsanstalt Weiden gebracht.