Vermischtes Tirschenreuth

13.08.2017

Wegen Holzarbeiten ist die für die Ferienprogramm-Radtour gewählte Strecke plötzlich gesperrt. Für die Wanderfreunde ist das überhaupt kein Problem.

(hä) Die Radtour war trotzdem ein voller Erfolg. Statt nach Westen radelten die ortskundigen Mitglieder mit den über 30 Buben und Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren mehr in den nördlichen Bereich der Kreisstadt. Auch einige Eltern und Großeltern fuhren mit.Vorsitzender Eberhard Bauer informierte vor dem Start am Volksfestplatz über ein paar Verhaltens- und Fairnessregeln für die Veranstaltung, die auch beherzigt wurden. Es gab weder Ausreißer, noch wurden die Schwächeren zurückgelassen. Geschlossen kam er Pulk am Ziel beim Volksfestplatz an. Die einzige kleine Panne war eine defekte Felgenbremse.Auf halber Strecke der 16-Kilometer-Tour wurden die Radler in Münchsgrün mit Getränken versorgt. Nach etwa zwei Stunden erreichten die Kinder ihr Ziel. Neben frischen Getränken gab es auch mit leckeren Bratwürsten vom Grill. Als besondere Anerkennung erhielt jeder Teilnehmer eine auf seinen Namen ausgestellte Urkunde, auf der auch der zurückgelegte Streckenverlauf abgedruckt ist.Die Eltern bzw. Großeltern waren angetan von diesem Programm und bedankten sich für die reibungslose und gut organisierte Veranstaltung.