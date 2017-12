Wenn Kinder todkrank sind

Vermischtes Tirschenreuth

Die Nachricht, dass das Ableben eines lieben Angehörigen unmittelbar bevorsteht, ist oft schwer zu bewältigen. Noch schlimmer ist es, wenn ein Kind dem Tode geweiht ist. Für solche Fälle gibt es zwei neue Ansprechpartnerinnen.

Tirschenreuth/Kemnath. Der ambulante Hospizdienst der Caritas im Landkreis Tirschenreuth hat sein Angebot in diese Richtung ausgeweitet. Zwei langjährige Hospizbegleiterinnen haben eine Zusatzqualifikation für die Betreuung todkranker Kinder erworben und stehen ab sofort für diesen Dienst zur Verfügung. Die beiden Tirschenreutherinnen Christine Burkhard und Johanna Zettl gehören seit Beginn der ambulanten Hospizarbeit im Landkreis Tirschenreuth als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen an. Beide haben reiche Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen.Fast zwei Jahre lang - von Oktober 2015 bis Sommer 2017 - haben die beiden Frauen beim Hospizverein Erlangen für die Zusatzqualifikation als Kinderhospizbegleiterinnen die Schulbank gedrückt. Inhalte dieser Fortbildung waren sowohl medizinische, psychologische als auch spirituelle Aspekte. Christine Burkhard und Johanna Zettl unterstützen betroffene Familien in der Bewältigung des häuslichen Alltag vor Ort. Dabei handelt es sich um ein unterstützendes Angebot für die gesamte Familie lebensbegrenzend erkrankter Kinder, Jugendlicher und auch junger Erwachsener. Die Begleitung erstreckt sich vom Zeitpunkt der Diagnose oft über viele Jahre hinweg bis zum Tod. "Kinderhospizarbeit setzt - im Gegensatz zur Hospizbegleitung Erwachsener, die im unmittelbaren Angesicht des Todes beginnt - viel früher an. Dies liegt daran, dass Kinder existenziell abhängig von ihrer Familie und den vertrauten Bezugspersonen sind. Eine stabile familiäre Situation und eine sichergestellte häusliche Versorgung müssen daher für ein Kind, welches lebensbegrenzend erkrankt ist, unbedingt gewährleistet sein", so die Caritas.Durch eine tödlich verlaufende Erkrankung ergebe sich eine ständige Belastung der Familie. Die Caritas wolle helfen, mit dieser Problematik richtig umzugehen, da die Pflege und Betreuung schwerstkranker Kinder vorwiegend im häuslichen Bereich erfolge. Zur psychosozialen Begleitung gehöre auch die Wahrnehmung der Bedürfnisse der Geschwisterkinder. Auch diese gelte es zu beachten und zu berücksichtigen. Christine Burkhard und Johanna Zettl können ab sofort über die Einsatzleitung des ambulanten Hospizdienstes, Telefon 01 51 74 30 91 55, angefordert werden.