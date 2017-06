Vermischtes Tirschenreuth

An Beliebtheit nichts verloren hat das Fest, zu dem der Ski-Clubs am Feiertag Fronleichnam zur Skihütte am Rothenbürger Weiher einlädt. Das Wetter war gegen Mittag fast zu schön, so dass sich die Gäste ein Plätzchen im Schatten suchten. Begonnen hat das Skihüttenfest am Vormittag mit einem Weißwurst-Frühschoppen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte diesmal das Duo Patric und Werner aus Selb, die beiden mischten sich immer wieder mal unter die Besucher. Die kamen dann zahlreicher, als die größte Mittagshitze vorbei war. Zahlreiche Wanderer und auch Radfahrer waren auf der Strecke zur Skihütte unterwegs. Darunter stellvertretender Landrat Dr. Alfred Scheidler, die Tirschenreuther Bürgermeister und auch einige Stadträte.

Das Essenangebot war wieder sehr reichhaltig. Neben Kaffee und Kuchen gab Steaks und Bratwürste, Fisch- und Lachssemmeln, Käse mit Breze sowie Radi und O'batzten.