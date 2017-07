Vermischtes Tirschenreuth

20.07.2017

Der Landkreis Tirschenreuth ist einer der sichersten in ganz Deutschland. Das sagt Werner Schönfelder. Und der muss es wissen. Schließlich ist er der Chef der Tirschenreuther Inspektion. Und er sagt auch, warum Nachbarn ganz wichtig sind.

Kein Problemgebiet

Sozialkontrolle klappt

Eine starke Delegation des Kreisverbandes der Freien Wähler besichtigte das neue Gebäude der Polizeiinspektion Tirschenreuth. Der Leiter der Dienststelle, Werner Schönfelder, stellte ausführlich das Haus und die Besonderheiten der sehr modernen Inspektion vor und nahm auch Stellung zur Sicherheitslage im Landkreis Tirschenreuth.Kreisvorsitzende Gisela Kastner meinte, dass durch die Berichte in den Medien der Eindruck entstünde, dass der Landkreis ein Problemgebiet im Hinblick auf Einbruchs- und Drogendelikte sei. Das verneinte Schönfelder.Es sei zu unterscheiden zwischen Aufbrüchen (z. B. von Gartenhäuschen, Garagen und ähnlichen Objekten) und Wohnungseinbruchskriminalität. Die letztere werde überwiegend von Banden ausgeführt, was zu starkem Unmut und Sorge in der Bevölkerung führe. Der Hauptkommissar betonte, dass die vorliegenden Zahlen diese Sorge im Landkreis Tirschenreuth nicht rechtfertigten. "Gab es 2016 im Bereich der PI Tirschenreuth noch 32 Wohnungseinbrüche, waren es 2016 nur noch 22 und im ersten Halbjahr 2017 nur vier."Im Hinblick auf Drogendelikte stellte PHK Schönfelder fest: "Wir sind keine Drogenhochburg!". Durch verstärkte Kontrollen an der Grenze zu Tschechien nähmen zwar die Aufgriffe von Dealern und Drogen zu. Diese Zahl lasse aber nicht automatisch den Rückschluss zu, dass die Drogennutzung im Landkreis im gleichen Maße zugenommen habe. Vielfach würden Drogen wie Crystal Meth würden von Tschechien über den Grenzübergang Eger-Waldsassen in die Bundesrepublik eingeführt und dann aber in andere Teile des Bundesgebietes verbracht, dort verkauft oder selbst genutzt. Wenn der Aufgriff im Landkreis erfolge, erscheine dies in der Statistik als Drogendelikt in der Region und vermittle den Eindruck eines steigenden Drogenproblems.Auch Flüchtlinge waren ein Thema. Schönfelder sprach von relativ befriedeten Zuständen im Landkreis. Diese führte er auf die enge Betreuung der Zuwanderer, ein gut funktionierendes soziales Netzwerk und die geringere Anonymität auf dem Land zurück. In diesem Zusammenhang betonten die Freien Wähler die besondere Bedeutung von Arbeit und Ausbildung für die Integration der Flüchtlinge und den sozialen Frieden. Es müsse gelingen, gerade junge Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit zu bringen.Am Ende des ausgesprochen informativen Besuchs fasste Schönfelder zusammen. "Wir leben in einer der sichersten Gegenden Deutschlands." Das liege auch daran, dass die Sozialkontrolle auf dem Land funktioniere. Die Menschen würden auf ihre Nachbarn achten und unterstützten so die Arbeit der Polizei. Wolle man die Polizei in der Fläche haben, müsse sie entsprechend mit Personal versorgt werden, "sonst sind kleine PIs auf Dauer nicht zu halten".Die Freien Wähler sprachen sich dafür aus, die Sicherheit nicht durch eine falsche Sparpolitik zu gefährden.