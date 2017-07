Zehn "Neue" für Erste Hilfe am Kind

16.07.2017

"Kinder sind keine kleine Erwachsene", stellt BRK-Ausbilder Jürgen Köhl bei der Schulung der angehenden Erste-Hilfe-am-Kind-Ausbilder im BRK-Kreisverband Tirschenreuth deutlich heraus. In 16 Unterrichtseinheiten haben sich 10 ehrenamtliche Erste-Hilfe-Ausbilder erfolgreich weiterqualifiziert, um künftig "Rotkreuzkurse" mit dem Schwerpunkt auf Kinder planen, vorbereiten, durchführen und nachbereiten zu können. Köhl, der für den Lehrgang aus Straubing anreiste, hatte viel Hintergrundinformationen im Gepäck. Hierzu zählte der Kindernotfall an sich mit all seinen Besonderheiten und die kindliche Psyche. Weiterer Schwerpunkt war die Prävention mit der Identifikation möglicher Gefahrenquellen, häufigen Unfällen und entsprechenden vorbeugenden Maßnahmen.

In Gruppenarbeiten wurden die Lehrgangsinhalte Bewusstlosigkeit und der Herz-Kreislauf-Stillstand bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen aufgearbeitet und geübt. Auch gezielt auf Kinderkrankheiten, wie Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Diphtherie, Scharlach, Keuchhusten, Pseudokrupp und Epiglottitis, ging der Referent ein. Zum Abschluss behandelte er die Themen Druckverband und Zeckenstich.Ehe Jörgen Göppl (Kreisverband Weiden/Neustadt), Melissa Pregler, Gerald Wagner (Bereitschaft Bärnau), Sven Lehner (Bereitschaft Erbendorf), Arnika Arnold, Bernhard Philipp (Bereitschaft Kemnath), Klaus Dvorak, Daniel Schenkl, Helmut Zeitler (Bereitschaft Waldsassen) und Harald Pelz (Wasserwacht Mitterteich) selbst die Lehrgänge "Erste Hilfe am Kind" und "Erste Hilfe für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder" halten können, stehen nunmehr noch zwei Hospitationen mit erfahrenen BRK-Ausbildern an.BRK-Ausbildungsleiter Richard Wagner freut sich auf die qualifizierte Verstärkung in seinem Ausbilderteam und dankt Köhl sowie allen Teilnehmern für das Engagement.