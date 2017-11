Vermischtes Tirschenreuth

29.11.2017

Die Naturschützer der Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel schlagen Alarm. "Mit Beginn des Winterhalbjahrs startet wieder die Saison der Motorsägen. Jedes Jahr verschwinden Bäume, Hecken und Gebüsche in den Siedlungen und in den Fluren. Unsere gewachsene Kulturlandschaft verarmt immer mehr, das Artensterben ist eine Folge davon", klagen Bund Naturschutz (BN) und Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Die BN-Kreisvorsitzenden Josef Siller (Tirschenreuth), Fred Terporten-Löhner (Wunsiedel), die BN-Geschäftsführer Ursula Schimmel (Tirschenreuth) und Karl Paulus (Wunsiedel) sowie die LBV-Kreisgruppen-Vorsitzenden Otto Hauenschild (Tirschenreuth) und Walter Hollering (Wunsiedel) nehmen in der gemeinsamen Presseerklärung kein Blatt vor den Mund. Sie sehen die heimische Kulturlandschaft immer stärker bedroht. Bäume würden zu wenig geschützt und gepflegt. Statt sie nur zu fällen, wenn von ihnen eine konkrete Gefahr ausgehe, würden sie allzu oft einfach leichtfertig beseitigt.Immer noch verschwinden nach Angaben der Naturschützer viele Kleinstrukturen, wie Hecken und Büsche, an Feldrainen in der landwirtschaftlichen Flur. Die Traktoren und landwirtschaftlichen Geräte würden immer größer, da seien ökologisch wertvolle Kleinstrukturen nur noch Produktionshindernisse. Windschutz, Verbesserung des Kleinklimas, Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleinsäuger blieben dabei auf der Strecke.Auch die Straßenbauämter nähmen wenig Rücksicht auf Bäume und Sträucher, behaupten die Naturschützer. "In die wenigen Alleen in unseren Landkreisen wurden Lücken geschlagen, bis allenfalls noch Reste der Baumreihen übrigblieben", behaupten die Naturschützer. So sei etwa eine alte Eschenallee von Tirschenreuth in Richtung Mähring verschwunden. Selten würden Bäume nachgepflanzt, stattdessen würden die restlichen Bäume nach und nach entfernt. Die Sträucher entlang der Straßen würden häufiger und stärker geschnitten als nötig, behaupten Bund Naturschutz und LBV in einer gemeinsamen Pressemitteilung.Die Situation werde immer schlimmer: Es gebe Orte, in denen die Verwaltung offenbar leichten Herzens die Fällung großer, alter Bäume absegne. Inzwischen geschehe das nicht mehr nur in den Ortschaften, sondern auch auf Grundstücken in freier Flur. Diese landschaftsprägenden Bäume seien das Eigentum der Bürger, sie dürften nicht dem Gewinnstreben oder der Bequemlichkeit geopfert werden. Entlang der Gemeindestraßen würden nicht selten gesunde Bäume als verkehrsgefährdend eingestuft und schnell mit "Stumpf und Stiel" entfernt. Eine Wiederanpflanzung finde meist nur auf dem Papier statt.Selbst einzelne Kirchengemeinden würden sich so verhalten, als wäre die Natur auf ihren Grundstücken wertlos. Auf Friedhöfen und an Kirchen verschwänden allmählich die großen alten Bäume. Es werde übersehen, dass diese Bereiche kulturgeschichtliche Bedeutung hätten. Heute genügten offenbar schon Laubfall und Schattenwurf, um die Säge an einem Stamm anzusetzen. Dabei würden die Kirchen und der Bund Naturschutz doch viele Jahre unter dem Motto "Schöpfung bewahren" eng zusammenarbeiten. Die Naturschützer erwarten eine Rückbesinnung auf diese Werte und fordern besonders die katholischen Gemeinden auf, sich an der Umweltenzyklika des Papstes zu orientieren.Die Straßenämter fordern der Bund Naturschutz und der LBV auf, die noch vorhandenen Bäume zu schützen und zu pflegen. Ausdrücklich begrüßen die Verbände dabei die Einstellung von zwei Baumkontrolleuren in der Straßenmeisterei Tirschenreuth und das Nachpflanzen von Bäumen an der TIR 36 (Reuther Allee). Auch in weiteren ehemaligen Alleen müssten die Lücken durch Neuanpflanzungen geschlossen werden. Die nötige Heckenpflege solle kleinräumiger und schonender erfolgen. Sensible Bereiche verdienten dabei besonderen Schutz. Die Naturschutzverbände würden dazu ihr Wissen und ihre Zusammenarbeit anbieten.Bund Naturschutz und LBV erwarten von den Städten und Gemeinden, das Naturerbe der Bürger zu bewahren, statt es leichtfertig zu beschädigen. Sie fordern außerdem die Wiederherstellung der Alleen an Gemeindestraßen und den besonderen Schutz aller großen Bäume, nicht nur in den Orten. sondern auch in freier Natur. Um die beiden Landkreise als Naturraum und Heimat zu erhalten müssten alle zusammenarbeiten und der Zerstörung Einhalt gebieten. Sonst verwandelt sich unsere Umgebung in eine gesichtslose, eintönige "Landschaftsruine". Das sei auch ein Verlust an Heimat.