16.12.2017

Großes Glück hatte der 61-jährige Fahrer eines Postautos am Samstagnachmittag. Auf dem Weg von Matzersreuth in Richtung Tirschenreuth landete der Wagen neben der Straße auf dem Dach in einem Teich. Der Fahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden, wurde bei dem Unfall aber nur leicht verletzt.

Die Tour wird dem 61-Jährigen im Gedächtnis bleiben. Am Samstag gegen 14.30 Uhr kam der Mann mit seinem gelben Post-VW nach rechts von der Straße ab, legte einige Meter auf dem Acker zurück und landete schließlich mit dem Wagen kopfüber in einem kleinen Teich. Selbst befreien konnte sich der Zusteller aus seiner misslichen Lage nicht. Doch sorgten die schnell eintreffenden Helfer der Feuerwehren aus Matzersreuth und Tirschenreuth, dass der Unfall keine fatalen Folgen hatte. Mit einem gehörigen Schrecken kam der 61-Jährige davon. Seine Tour freilich konnte der Mann nicht mehr beenden. Die Päckchen wurden von Kollegen umgeladen und an die Empfänger weitergeleitet.