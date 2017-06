Wirtschaft Tirschenreuth

01.06.2017

241

0 01.06.2017241

Jede fünfte Walze auf dem Weltmarkt kommt aus Tirschenreuth. Das spricht für Hamm - und das überzeugt auch Deere. Die Amerikaner wollen Standort und Marke auch nach dem Kauf der Hamm-Mutter weiterführen.

Moline/Tirschenreuth. Der amerikanische Land- und Baumaschinenhersteller Deere kauft die Mutter des Tirschenreuther Walzenhersteller Hamm. Das börsennotierte Unternehmen aus Moline im US-Bundesstaat Illinois zahlt für die Wirtgen-Group 4,4 Milliarden Euro - in bar. Das bisher privat geführte Unternehmen aus Rheinland-Pfalz erzielte vergangenes Jahr einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro. Wirtgen beschäftigt weltweit in seinen Töchtern annähernd 8000 Mitarbeiter. Bei Hamm in Tirschenreuth waren es zum Jahresende rund 850.Die bestehenden Marken von Wirtgen - Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann und Benninghoven - , das Management, die Produktionsstandorte sowie die Arbeitsplätze und das Vertriebsnetz will Deere erhalten, teilte das amerikanische Unternehmen am Donnerstag mit. Der Hersteller ist hierzulande vor allem durch seine Landmaschinenmarke "John Deere" - Traktoren und Mähdrescher - bekannt. Hamm produzierte vergangenes Jahr rund 8000 Walzen und gilt mit einem Anteil von 20 Prozent als Weltmarktführer. Im Dezember hatte Jürgen Wirtgen nach Investitionen in Höhe von rund 27 Millionen Euro in Tirschenreuth angekündigt, rund 25 000 Euro je Arbeitsplatz. Als Ziel gab er aus künftig 12 000 Walzen herstellen zu wollen. Damals wurden bei Hamm knapp 200 Maschinen in der Woche gefertigt. Der Kauf von Wirtgen will Deere im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (November bis Januar 2018) abschließen.