31.05.2017

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Tirschenreuth entwickelt sich prächtig. Für rund 480 Menschen endete in den vergangenen vier Wochen die Arbeitslosigkeit.

Solider Arbeitsmarkt

Gute Chancen

Kräfte in Produktion fehlen

Mit einer Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent kann die Arbeitsagentur im Mai ausgezeichnete Zahlen verkünden. Die Wirtschaft brummt, und die Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern läuft auf Hochtouren. Dies spiegelt sich in den aktuellen Arbeitslosenzahlen wider: 1304 Menschen waren im Mai auf der Suche nach Arbeit, ca. 110 Personen weniger als im Vormonat."Der Arbeitsmarkt im Landkreis Tirschenreuth zeigt sich sehr solide und aufnahmefähig. Mit rund 360 Personen, die sich neu oder erneut arbeitslos meldeten und ca. 480 Menschen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten, konnten wir ein sehr gutes Gesamtergebnis erzielen", berichtet Margot Salfetter, Leiterin der Agentur für Arbeit Tirschenreuth. "Auf der anderen Seite verdeutlicht die hohe Anzahl an freien Arbeitsstellen den zunehmenden Fachkräfte-Engpass."Salfetter weiter: "Mit passgenauen Qualifizierungsmaßnahmen für unsere Kunden zielen wir auf eine zeitnahe Besetzung der gemeldeten Stellen. Momentan nehmen 238 Männer und Frauen an einer Weiterbildungs- oder Aktivierungsmaßnahme teil und stehen demnächst dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Mit Qualifizierung schaffen wir es, Stellen und Bewerber zusammenzubringen. So starteten im Mai unter anderem in den bedarfstragenden Bereichen Lagerlogistik und im Pflegebereich Qualifizierungsmaßnahmen."Im Berichtsmonat waren im Landkreis insgesamt 720 Männer und 584 Frauen arbeitslos gemeldet. Seit Einführung der Hartz-IV-Reformen werden arbeitslose Menschen mit Anspruch an die Arbeitslosenversicherung von der Agentur für Arbeit und hilfebedürftige Arbeitslose von den Jobcentern betreut. In beiden Rechtskreisen gab es eine positive Entwicklung. So war die Agentur für Arbeit Tirschenreuth Ansprechpartner für ca. 580 arbeitslose Personen, rund 110 weniger als im Mai 2016. Beim Jobcenter Tirschenreuth ergab der Vorjahresvergleich folgende Bilanz: 724 Männer und Frauen waren ohne Arbeit, 193 Menschen weniger als vor einem Jahr.Fast alle arbeitslosen Personengruppen profitierten von den guten Beschäftigungschancen. Im Mai waren 544 ältere Arbeitnehmer gemeldet, 65 weniger als im Mai 2016. Um fast 20 Prozent sank die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf 460 erwerbslose Männer und Frauen.Auch Menschen mit Behinderungen hatten mit ihrer Berufs- und Lebenserfahrung bei Arbeitgebern gute Karten. Im Berichtsmonat waren ca. 150 Schwerbehinderte auf der Suche nach einer Arbeit. Rund 170 arbeitslose Männer und Frauen ausländischer Herkunft waren bei der Arbeitsverwaltung gemeldet, ein Rückgang von fast 90 Personen im Vorjahresvergleich.Laut Salfetter bestehen weiterhin zahlreiche gute Beschäftigungschancen am regionalen Arbeitsmarkt: "Es gibt viele neue Stellenmeldungen im Landkreis. Aktuell sind dem Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur 573 freie Arbeitsangebote gemeldet, davon 554 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen. Nicht immer können Arbeitsplätze sofort besetzt werden. Der Grund liegt oftmals in den fehlenden Fachkräften.Im Moment suchen Arbeitgeber verstärkt Personal für die Produktion (226 Stellen), den Bereich Verkehr und Logistik (112), den Baubereich (63) sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (72). Freie Jobs gibt es unter anderem auch für Maschinenbauer, Berufskraftfahrer sowie Land- und Baumaschinentechniker.Auf Hochtouren laufen die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsstellenmarkt. Im Mai waren 173 Jugendliche auf der Suche nach der passenden Lehrstelle. Ein breites und attraktives Ausbildungsangebot steht ihnen im Landkreis Tirschenreuth zur Verfügung. Die Firmen bieten aktuell 213 Ausbildungsstellen an. Die Berufswahlmöglichkeiten reichen vom Mechatroniker über Fachverkäufer bis zum Werkzeugmechaniker oder Verfahrensmechaniker. Salfetter ergänzt: "Ausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit." Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, empfiehlt sie einen Termin bei der Berufsberatung.