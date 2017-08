Wirtschaft Tirschenreuth

14.08.2017

4

0 14.08.2017

Die Getreideernte neigt sich langsam dem Ende zu. Die Experten von Landwirtschaftsamt und Bauernverband (BBV) sprechen beim Ertrag von einem guten Durchschnitt. "Und auch der Mais steht bisher gut da", resümieren sie.

16 Prozent Mais

Noch nicht wirtschaftlich

Verständnis für Landwirte

Der Leiter des Landwirtschaftsamtes, Wolfgang Wenisch, BBV-Geschäftsführer Ulrich Härtl, der zweite Kreisvorsitzende des BBV, Martin Härtl aus Kleinbüchlberg, und das Kreisvorstandsmitglied des BBV Stephan Schübel aus Groschlattengrün sind zufrieden mit den bisherigen Erträgen, auch wenn sie immer noch besser sein könnten. Die Getreide-Hauptfrüchte sind mehr oder weniger abgedroschen. Beim Winterweizen, die derzeit ertragreichste Getreidesorte der Region, sei eine Steigerung um etwa 300 Hektar auf 4000 Hektar Anbaufläche festzustellen. Auffallend sei, dass seit langem die Sommergerste wieder mehr angebaut werde. Die einstige Hautptgetreideart rangiere heuer mit 4400 Hektar Anbaufläche auf Platz Eins. Das entspreche einer Zunahme um über 200 Hektar. Die Wintergerste liege stabil bei 3200 Hektar. Winterraps sei auf 2000 Hektar Ackerfläche angebaut worden und brachte ein einigermaßen stabiles Ergebnis.Der Maisanteil betrage, bezogen auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche, etwa 16 Prozent und liege damit an der zweiten Stelle nach dem Grünland mit etwa 30 Prozent. Sommergerste wurde auf 10 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche angebaut, Winterweizen auf 9 und Wintergerste auf 7 Prozent. Mais sei heuer mit knapp 7000 Hektar Anbaufläche etwas zurückgegangen. "Da spielt herein, dass Biogasbetriebe verstärkt nach Alternativen suchen", so Landwirtschaftsdirektor Wolfgang Wenisch. In den vergangenen Jahren sei in dieser Beziehung viel probiert worden. Miscanthus oder Chinaschilf (eine Süßgrasart) und spezielle Hirsen kämen dabei zum Einsatz. "Aber diese Exoten machten nur etwa 20 bis 30 Hektar aus und liegen im Null-Komma-Prozentbereich", so Wenisch weiter. Auch Versuche mit Ganzpflanzen-Silage seien durchaus erwähnenswert.Dabei wird das Getreide nicht gedroschen sondern etwa 14 Tage vor der Reife geerntet, gehäckselt und siliert und dann für die Biogasgewinnung eingesetzt. Das habe sogar noch den Vorteil, genügend Wasser vorausgesetzt, dass man eine Zwischenfrucht einbringen kann und somit eine Bedeckung über den Winter habe. Allerdings sei man von der Wirtschaftlichkeit gesehen noch nicht ganz da, wo man hin müsse.Im Landkreis gibt es derzeit rund 1450 Betriebe. Je 50 Prozent sind Haupterwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe. "Die Ernte ist zwar recht gut gewesen. Aber weil es immer wieder reingeregnet hat, ist sie beinahe zum Stundengeschäft geworden", sagt Ulrich Härtl.Auch weil die Schweinepest immer näher rücke, appellieren die Experten an die Landwirte, vermehrt Wildschwein-Schutzstreifen anzulegen, um die Plage wenigstens ein wenig mehr in den Griff zu bekommen. Dabei favorisieren sie zwei Methoden. Dort, wo Maisfelder direkt an den Wald angrenzen, sollten einige Meter dazwischen Blühpflanzen, die nicht höher als 20 bis 30 Zentimeter wachsen, angelegt werden. In den Feldern empfehlen sie Schneisen mit bis zu zehn Metern Breite. Damit hätten die Jäger viel bessere Chancen bei der Jagd auf die Schwarzkittel.Martin Härtl und Stephan Schübel sind auch mit der Triticale-Ernte zufrieden. Dabei handelt es sich um eine Kreuzung zwischen Weizen und Roggen, die als Futtergetreide angebaut wird. Auch das Ernteergebnis der Braugerste ist gut. Härtl und Schübel scherzen: "Die Bierproduktion im kommenden Jahr ist gesichert". Beim Test vor Ort stellen sie fest, dass der Mais bisher prima dasteht. Wenn keine Wetterkapriolen dazwischenkommen, sehe es gut für die Ernte Ende September bis Mitte Oktober aus. Raps spiele nicht mehr die große Rolle wie noch vor Jahren. Er diene zur Speiseölherstellung und dabei gebe es zwei Abfallprodukte, das Rapsschrot und den Rapskuchen, die beide hervorragendes Eiweißfutter für Rinder darstellen. Das sei wichtig für die genfreie Milchproduktion, wie sie von Cham bis Hof üblich ist.Der BBV-Geschäftsführer appelliert an die Bürger, während der Ernte Geduld aufzubringen, falls es zeitweise zu vermehrten Erntemaschinen auf den Straßen und zu erhöhtem Lärm auf den Feldern kommt. Oft gebe es wetterbedingt nur kurze Zeitfenster, da müsse die Ernte dann mehr oder weniger sofort eingebracht werden, auch in der Nacht oder an den Wochenenden.