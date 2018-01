Fachkräfte dringend gesucht

Wirtschaft Tirschenreuth

03.01.2018

22

0 03.01.201822

Der Wintermonat Dezember bewirkt einen Anstieg der Arbeitslosenzahl, insbesondere in den witterungsabhängigen Branchen. Die Arbeitslosenquote klettert im Landkreis Tirschenreuth auf 3,3 Prozent. Trotzdem gibt es Grund zur Freude.

Weniger Meldungen

Gute Konjunktur

Viele freie Stellen

Die gute Auftragslage vieler Unternehmen und 661 gemeldete Arbeitsstellen verheißen einen guten Start in das neue Jahr. Zugleich wird mit 24 929 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ein neuer Höchststand erreicht. Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember um 130 auf 1333 Personen gestiegen. Das sind 135 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 3,3 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,6 Prozent. Dabei meldeten sich 437 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 8 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 312 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-78).Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 5004 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 324 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 5147 Abmeldungen von Arbeitslosen (-266). Der Bestand an freien Arbeitsstellen ist im Dezember um 40 auf 661 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat sind das 114 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 97 neue Arbeitsstellen, 41 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1864 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von 303.Thomas Franz, seit Jahresanfang Leiter der Geschäftsstelle Tirschenreuth, blickt auf eine sehr gute Entwicklung in den vergangenen Monaten zurück: "Der Arbeitsmarkt im Landkreis Tirschenreuth zeigt sich sehr robust. Die positive wirtschaftliche Situation und die intensiven Vermittlungsaktivitäten spiegeln sich in einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen wider. In den letzten vier Wochen führten insbesondere saisonal bedingte Personalfreistellungen bei Arbeitskräften aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Forst-, Garten- und Landschaftsbaubetrieben zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Auffällig ist in diesem Winter, dass vereinzelt Betriebe im Baubereich zusätzlichen befristeten Einstellungsbedarf melden."Der Arbeitsmarkt zeigte sich auch im Dezember sehr dynamisch. Die gute Konjunktur im vergangenen Jahr bewirkte einen Abbau der Arbeitslosigkeit in beiden Rechtskreisen. So sank binnen eines Jahres die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Ansprüchen an die Arbeitslosenversicherung um 4,3 Prozent auf 618 arbeitslose Männer und Frauen. Das Jobcenter Tirschenreuth vermeldete ebenfalls einen deutlichen Rückgang bei den hilfebedürftigen Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. Es ist für 715 Arbeitslose erster Ansprechpartner; gegenüber Dezember 2016 ein Rückgang um 13 Prozent.Eine positive Bilanz können verschiedene Personengruppen vorweisen. So ist im Vergleich zum Vorjahresmonat die Zahl der Menschen, die bereits länger als ein Jahr arbeitslos waren, auf rund 420 deutlich gesunken. Bei den erwerbslosen Jugendlichen unter 25 Jahren ist ein Rückgang um 16 Prozent auf 130 zu verzeichnen. Um 12 Prozent ist die Zahl der arbeitslosen Menschen ausländischer Herkunft rückläufig. 185 Ausländer waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, davon 73 Personen im Kontext von Fluchtmigration.Ein Indiz für den hohen Personalbedarf sind die 24 929 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis Tirschenreuth. Die Daten zur Beschäftigten mit Stichtag 30. Juni 2017 zeigen eine Zunahme um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wobei die Beschäftigtenzahlen im Verarbeitenden Gewerbe am deutlichsten gewachsen sind. Der Anstieg der Beschäftigung bewirkt einen wachsenden Bedarf an Fachkräften.Insgesamt 661 Stellenangebote meldeten die Unternehmen in der Region. Im Fokus steht die Gewinnung von qualifizierten Arbeitskräften, insbesondere Fachkräfte für Maschinenbau, Betriebstechnik, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Berufskraftfahrer. Hohen Personalbedarf meldeten auch die Branchen Verkehr, Lager und Logistik mit 117 Arbeitsangeboten, Gesundheit und Soziales mit 103 Stellen. Über rund 270 Jobangebote berichtet die Arbeitsagentur in den Produktions- und Fertigungsberufen.