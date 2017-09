Wirtschaft Tirschenreuth

05.09.2017

8

0 05.09.2017

Fünf neue Auszubildende starteten am 1. September bei der Netzsch-Feinmahltechnik GmbH am Standort in Tirschenreuth ins Berufsleben. Tobias Schraml, Florian Schedl, Janis Hofmann, Maximilian Dockter und Nico König wurden begrüßt von Werksleiter Robert Meißner und Herbert Schön, der die neuen Mitarbeiter in den nächsten Jahren als Ausbildungsleiter begleiten wird. Am ersten Tag stand ein Besuch am Standort in Selb auf dem Programm, wo die Auszubildenden einen Einblick in die anderen Firmenbereiche gewinnen und die Auszubildenden dort kennenlernen konnten. Insgesamt bildet die Netzsch-Feinmahltechnik in Tirschenreuth derzeit 15 junge Leute in den Berufen Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker und Mechatroniker aus.