Wirtschaft Tirschenreuth

19.06.2017

Die Stimmung in der Wirtschaft ist positiv wie seit langem nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit nimmt deutlich ab, die Beschäftigung zu. Das spiegelte sich auch bei einem Besuch des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit Weiden bei der Hamm AG wider.

Ein beispielhaftes Unternehmen aus der Region, das die Herausforderungen meistert und sich damit einen Spitzenplatz auf dem Weltmarkt gesichert hat, ist der traditionsreiche Walzenhersteller aus Tirschenreuth. Das unterstrichen die Ausführungen von Reinhold Baisch, Vorstand der Hamm AG. Er stellte die Geschichte des Unternehmens von der Entwicklung der ersten motorgetriebenen Straßenwalze der Welt durch die Gebrüder Hamm im Jahr 1911 bis zum heutigen Tag vor.Kontinuierlich steigende Mitarbeiterzahlen, kräftig wachsende Umsätze, Investitionen in den Standort in Millionenhöhe und ein weltweites Vertriebsnetz kennzeichnen die Erfolgsgeschichte. Vor dem Rundgang durch das Unternehmen fand eine der jährlich vier Sitzungen des Aufsichtsorgans der Arbeitsagentur Weiden statt. Das Kontrollorgan der Arbeitsverwaltung überwacht und berät ehrenamtlich die Geschäftsführung der Agentur. Es setzt sich paritätisch aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der öffentlichen Körperschaften zusammen. Den Vorsitz teilen sich alternierend die Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Turnusgemäß standen im Tagungsraum "New York" Neuwahlen an. Als Vorsitzender ab dem 1. Juli 2017 wurde Helmut Fiedler vom DGB, als dessen Stellvertreter Walter Scharnagl jeweils einstimmig gewählt.Der Geschäftsführer der Arbeitsagentur, Thomas Würdinger, stellte die Entwicklung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt dar. Dabei spielte das Thema Fachkräftebedarf eine zentrale Rolle. "Es herrschen gute Zeiten auf dem Arbeitsmarkt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist hoch und die Beschäftigung nimmt stetig zu. Allerdings gibt es in vielen Branchen bereits heute Probleme, die benötigten Fachkräfte zu finden", erläutert Würdinger. "Vor allem im Metall- und Elektrogewerbe, am Bau, in Pflegeberufen sowie in allen Berufen aus dem Lebensmittelfachbereich werden qualifizierte Fachkräfte gesucht."