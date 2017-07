Wirtschaft Tirschenreuth

Die Mischung passt bei der Kewog. Geschäftsmodell und Projekte sind das Fundament einer positiven Bilanz. Unterm Strich blieb wieder rund eine Million Euro Überschuss.

Konzernergebnis Bilanz der Kommunalen Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH für das zurückliegende Jahr (in Klammern die Zahlen des Jahres 2015): Umsatz 12 445 767,39 Euro (11 668 179,25 Euro), Steigerung 6,7 Prozent; Überschuss 1 008 554,18 Euro (1 046 487,29 Euro), Rückgang 3,6 Prozent; Eigenkapital 13 898 057,62 Euro (12 873 092,49 Euro), Steigerung 8 Prozent; Bilanzsumme 58 487 253,45 Euro (62 313 577,75 Euro), Rückgang 6,1 Prozent. (ws)

Nach der Gesellschafterversammlung durften Geschäftsführer Bernd Büsching und Landrat Wolfgang Lippert als Aufsichtsratsvorsitzender am Donnerstag die Erfolgsbilanz der "Kommunalen Entwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH" präsentieren. Den Einsatz der 65 hochqualifizierten Mitarbeiter macht Lippert auch für das positive Ergebnis mit verantwortlich. Mit dem Überschuss werde die Kewog auch in die Lage versetzt, ihre rund 1000 Wohnungen im Landkreis zu sanieren und modernisieren."Der Jahresüberschuss spricht für den Geschäftsführer und die Mannschaft", bescheinigte Landrat Lippert. Mit Blick auf die Wohnungen in der Region kalkulierte Lippert mit rund sechs Millionen Euro an Investitionen in den nächsten fünf Jahren. Das Geld lasse sich aber aufgrund der niedrigen Mietpreise hier nicht mehr verdienen. Dafür nutze die Kewog Projekte in den Ballungsräumen. "Wir sind gut unterwegs", beschrieb Lippert den Weg des Unternehmens, das auch durch sein ungewöhnliches Gesellschaftsmodell (mit privater und kommunaler Beteiligung) Vertrauen schaffen würde. Dabei hätte die Kewog auch bei der Flüchtlingsproblematik ihren Beitrag geleistet. So seien 50 Wohnungen an anerkannte Flüchtlinge vermietet worden. In der Bilanz wollte Lippert besonders die Leistung der Mitarbeiter herausstellen. "Null Fluktuation" im Unternehmen würde beweisen, dass die Beschäftigten voll hinter der Kewog stehen. "Wir haben zielführende Rahmenbedingungen", attestierte der Landrat, dem deshalb um die Zukunft der Wohnungsbaugesellschaft nicht bange ist. Mit großen Neubauvorhaben freilich könne das Unternehmen im Landkreis nicht aufwarten bestätigte auch Geschäftsführer Büsching, zumal die Mietpreise die Investition schwierig gestalten würden. Allerdings konnte Büsching dieser Situation auch etwa gutes abgewinnen. Den Bürgern würde hier eine hervorragende Lebensqualität zu einem geringen Preis geboten.Die Kewog aber müsse ihre wirtschaftliche Stärke durch das überregionale Engagement aufbauen. Büsching nannte hier etwa den Bau des Wohn- und Geschäftshauses in Nürnberg-Mögeldorf, der zum Jahresende fertig werden soll. "Das Projekt ist bereits verkauft", blickte der Geschäftsführer auf dieses Projekt. Und die Erträge würden eben in die Instandhaltung der Wohnungen im Landkreis fließen, "ohne das die Mieten erhöht werden"!Dabei bekräftigt Bernd Büsching das Engagement der Kewog in der Region. "Wir sind bei Projekten immer mit dabei, doch es muss sich auch rechnen", blickt der Geschäftsführer nach vorne. Und Aufgaben erkennt Büsching durchaus. Denn gerade der Wohnungsbedarf muss künftig mehr auf die Bedürfnisse von Singles und älteren Bewohnern ausgerichtet werden.