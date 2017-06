Wirtschaft Tirschenreuth

18.06.2017

"Die Kollegen waren alle nett", sagt die 17-jährige Laura Stöckl aus Bärnau. Die junge Dame lernt Bauzeichnerin und dazu gehören auch zwei Praktika auf der Baustelle. Anfangs hatte sie ein wenig Bammel, "aber alle waren hilfsbereit und haben mir alles gezeigt."

38-Stunden-Woche

Ich kenne das schon mit Anpacken und Handwerk. Laura Stöckl

Sie freut sich, dass sie als Frau so toll aufgenommen und integriert worden ist. Im Tirschenreuther Ingenieurbüro Lehner und Baumgärtner absolviert sie derzeit ihr erstes von drei Ausbildungsjahren zur Bauzeichnerin. Dazu gehören auch zwei Baustellen-Praktika. Das erste Praktikum begann sie am 29. Mai bei der Firma Streber-Bau aus Wiesau auf der Baustelle des Ärztehauses beim Krankenhaus Tirschenreuth. Bis Fronleichnam hat Laura dort mitgearbeitet und es hat ihr total gefallen. Theoretisch könnte sie sich sogar vorstellen, ein Arbeitsleben lang am Bau zu werkeln - nach dem Motto: "Frau sei schlau, geh' zum Bau."Von jeweils 8 bis 17 Uhr und freitags bis 12 Uhr dauerten ihre Arbeitstage, natürlich mit Mittags- und üblichen Pausen, 38 Stunden die Woche. Vom Bau hatte sie schon vorher ein wenig Ahnung. "Der Opa ist Schreiner und beim Hausumbau zu Hause habe ich kräftig mitgeholfen. Ich kenne das schon mit Anpacken und Handwerk", erklärt sie. Auf der Baustelle für das neue Ärztehaus hat sie beim Einschalen der Fundamente mitgeholfen, Bodenplatten mit bewehrt, Rohre verlegt Schotter und Splitt als Frostschutz mit verteilt und mit dem Rüttler, den sie lachend als Hupfeding bezeichnet, verdichtet, Betonstützen mit spezieller Schalung bewehrt und den Betonkübel am Kran dorthin geschubst, wo das Material gerade gebraucht wurde.Am Schönsten fand sie das Verlegen von Rohren. "Das ist nämlich nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Viele Rohre machen oft was anderes, als sie sollen - und das birgt durchaus echtes Spaßpotenzial - regelrechte Situationskomik." Ansonsten laufe aber alles nach Plan und wie am Schnürchen auf der Baustelle. Als Grund für die Baustellen-Praktika nennt Laura das Kennenlernen der Arbeiten. "Es ist wichtig, dass man als Bauzeichner weiß, wie die Praxis aussieht. Man versteht dann viel besser, wie was umsetzbar ist oder auch nicht." Sinn des Praktikums sei es zu verstehen, wie das, was man gezeichnet hat, in der Realität entsteht,Polier Bernhard Quade ist positiv überrascht und voll des Lobes über seine Praktikantin. "Sie hat sich von Anfang an hervorragend integriert. Sie stehe als Frau hervorragend ihren Mann und sei besser als manch männlicher Lehrling, den er schon unter seinen Fittichen hatte. Laura Stöckl ist bisher die einzige Frau, die er während seiner Laufbahn mit auf der Baustelle hatte. Grundsätzlich sieht Quade viele Jobs im Baugewerbe, die auch Frauen erledigen könnten. Beim Maurerberuf schränkt er allerdings ein, "das ist auch heute noch ein echter Knochenjob und deshalb schon eher Männersache".