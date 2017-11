Wirtschaft Tirschenreuth

30.11.2017

Der Verkauf der Wirtgen Group an John Deere beschäftigt auch die Hamm-Mitarbeiter in der Kreisstadt. Künftig sitzt ihr Arbeitgeber in Moline in den Vereinigten Staaten. Der neue Chef will am Standort in Nordbayern nicht rütteln.

Diese Dienstreise nach Rheinland-Pfalz war für Bürgermeister Franz Stahl eine ganz besondere. Führte sie ihn doch an den Sitz der Wirtgen Group nach Windhagen, wo am Mittwoch ein erstes Kennenlerntreffen mit Domenic Ruccolo, Senior Vice President Sales and Marketing beim amerikanischen Unternehmen John Deere, auf dem Programm stand. John Deere - in Deutschland vor allem für Landmaschinen bekannt - ist Käufer der Wirtgen Group, zu der auch das Unternehmen Hamm gehört - in Tirschenreuth beheimateter weltgrößter Hersteller von Straßenwalzen.In einem persönlichen Gespräch mit Domenic Ruccolo, dem künftigen CEO der Wirtgen Group, informierte sich Franz Stahl insbesondere über die Belange der Hamm AG innerhalb des Unternehmensverbundes. Und vernahm überaus positive Signale. Denn laut Ruccolo sollen alle bisherigen Ziele und Projekte des Walzenherstellers weiterhin nachhaltig unterstützt werden. Das Tirschenreuther Unternehmen spiele bei den zukünftigen Planungen eine herausragende Rolle, versicherte Ruccolo. "Das sind großartige Nachrichten für den Standort Tirschenreuth. Die darauf hoffen lassen, dass damit Arbeitsplätze gesichert und sogar neu geschaffen werden können", so Franz Stahl.