Wirtschaft Tirschenreuth

21.06.2017

5

0 21.06.2017

Das Sozialkaufhaus der Diakonie und der ökumenische Kleiderladen haben am Sonntag, 25. Juni, von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Damit beteiligt sich der Werkhof zum zweiten Mal am traditionellen Peter- und Paul-Markt in der Kreisstadt.

Das Team im Werkhof um ihren Anleiter Thomas Bauer hat die neuen Räumlichkeiten in der Franz-Heldmann-Straße 38 inzwischen gut eingerichtet und die günstigen Second-Hand-Waren hübsch präsentiert, so dass Interessierte gemütlich durch die Räume des gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes schlendern können. Einkaufen darf im Werkhof übrigens jeder. Alle Besucher dürfen sich ein kleines Geschenk aussuchen, zum Beispiel einen Blumenübertopf oder einen Stadtplan. Außerdem gibt es am Marktsonntag auf alle Waren 10 Prozent Rabatt.Diesen Preisnachlass gibt es von 13 bis 16 Uhr auch im ökumenischen Kleiderladen von Caritas und Diakonie in der Hochwartstraße 21. Die regulären Öffnungszeiten hier sind Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Das Sozialkaufhaus am Volksfestplatz ist Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und auch am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.