Freizeit Trabitz

13.06.2017

13.06.2017

"Fair" heißt "redlich", aber auch "heiter". In beiden Bedeutungen passte das Wort zur Trabitzer Gemeinde-Fußballmeisterschaft. Bei tadelloser Sommerwitterung lieferten sich acht Mannschaften einen sauberen Wettstreit, der mit einem spannenden Finale endete.

Gemeindemeisterschaft Die Teams



Trabitz. (bjp) Die acht Mannschaften in der Reihenfolge ihrer Platzierung bei der Fußball-Gemeindemeisterschaft: 1.) B-Platz-Kicker; 2.) ARZLV; 3.) LBV-Naturschutzgruppe; 4.) AVT Pichlberg; 5.) FC-Bayern-Fanclub; 6.) Zessau-Weihersberg; 7.) Damenteam-Revival; 8.) Landjugend.

Die Favoriten hatten sich schon in der Vorrunde profiliert: Mit jeweils zwei gewonnenen Begegnungen und einem Unentschieden beherrschten die "B-Platz-Kicker" der Spielvereinigung Trabitz und die ARZLV-Rassehundfreunde das Feld. Nach ihren beiden siegreichen Halbfinalduellen gelang es keiner der ebenbürtigen Equipen, in der regulären Endspielzeit die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Auf das 1:1-Remis folgte deshalb ein Siebenmeterschießen, in dem das Glück mit den "B-Platz-Kickern" war, die sich mit vier zu drei verwandelten Torschüssen den Gemeindepokal sicherten.Dass neun der zehn Spieler der frischgebackenen Meistermannschaft junge Flüchtlinge und Asylsuchende waren, freute Bürgermeisterin Carmen Pepiuk, die die Spielvereinigung nicht nur für die Organisation des traditionsreichen Turniers, sondern auch für ihren erfolgreichen sportlichen Beitrag zur Integration der Migranten lobte. Ihr Dank galt außerdem den Schiedsrichtern Heinz Scheibl und Constanze Hummel, die wenig Anlass zum Eingreifen gehabt hätten: In rund 5 Stunden und 15 Spielen sei nur eine gelbe Karte wegen eines Handspiels fällig geworden.Ehrenurkunden überreichte Pepiuk nicht nur an die Teams, sondern auch an Torschützenkönig Matthias Jahn von der ARZLV-Auswahl, der sieben Mal im "laufenden Spiel" und ein Mal beim Siebenmeterschießen "das Runde ins Eckige" befördert hatte, sowie an Cosma Wolf als jüngste Kickerin und Hans Reis als ältesten Spieler. Grund zur Freude hatte auch der Förderkreis der Spielvereinigung, der sein Makrelen- und Grillfest mit der Gemeindemeisterschaft verknüpft hatte. Die Spiele und das sonnige Sommerwetter lockten viele Gäste auf das Sportgelände, die sich zur Musikbegleitung der "Zwoa Pressather" Sophia und Sandro Weber das reiche Speisen- und Getränkeangebot mit gegrillten Makrelen und Zoigl als besondere Schmankerln schmecken ließen.Wie es bei allen Förderkreis-Festen der Brauch sei, komme auch der Reinerlös des Grillfestes der Trabitzer Fußballjugend zugute, betonte Förderkreisvorsitzender und "erster Grillmeister" Hans-Werner Strehl und beließ es nicht bei Worten: Für die fünf Trabitzer C-Jugend-"Balljäger" der Spielgemeinschaft Neustadt am Kulm/Trabitz/Tremmersdorf hatten er und seine Vorstandskollegen schmucke neue Trainingsanzüge mitgebracht.Mit Gemeindemeisterschaft und Grillfest sei das Festjahr von Spielvereinigung und Förderkreis noch nicht abgeschlossen, kündigte Strehl an: "Am 11. November feiert der Förderverein mit seinem Schlachtschüsselessen im Sportheimsaal seinen 25. Gründungstag." Zuvor, am Freitag, 7. Juli, hofft die Spielvereinigung auf viele Besucher und gute Stimmung für ihr fünftes "Summer Jam" mit Musik von "DJ Alex Estévez" aus Kulmain. Der Eintritt zur heißen Freiluft-Partynacht kostet vier Euro, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Es gelten die Jugendschutzbestimmungen (siehe http://partyzettel.de ). Kasten