Freizeit Trabitz

29.08.2017

Burkhardsreuth. Der Katholische Frauenbund Burkhardsreuth machte sich auf, um den Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu erkunden. Ziel der 35 Teilnehmerinnen war der "Grießlhof" der Familie Balk in Burkhardsrieth. Informationen über die Philosophie des Betriebes und Tierhaltung gab Chefin Edeltraud Balk, die so neugierig machte, das gepflegte landwirtschaftliche Gelände weiter zu besichtigen und im gut sortierten Hofladen einzukaufen.

Zum Hühnerhof der Familie gesellen sich mehrere Alpakas und Hasen. Gerngesehene Gäste sind deshalb auch Familien, die ihren Urlaub in den Ferienwohnungen verbringen können. Bevor die Fahrt weiterging erzählte Altbürgermeister Hans Walbrunn interessante Begebenheiten von und über Pleystein.Die schöne barocke Kreuzbergkirche auf dem Rosenquarzfelsen war ebenfalls Ziel der Gruppe. In Walbrunn besichtigten die Frauen noch die Wallfahrtskirche und nahmen sich Zeit für eine kurze Andacht.