Freizeit Trabitz

29.12.2017

Von wegen Ungeziefer: Genau betrachtet sind Stubenfliegen ein wahres Kunstwerk. Dank eines Geschenks des Kreisjugendrings Neustadt/WN kann die LBV-Naturschutzgruppe einen genauen Blick auf die Tierchen werfen.

Mit zwei Mikroskopen und einigen Becherlupen, die der Kreisjugendring Neustadt/WN der Trabitzer LBV-Naturschutzgruppe zur Weihnachtszeit beschert hat, gingen die Naturjugend-Kindergruppen in der letzten gemeinsamen Gruppenstunde des Jahres auf Entdeckungsreise. Dabei erkundeten sie eine kleine Welt voll großer Wunder: die Welt der Insekten.Der Blick durch das Okular auf verschiedene präparierte Kerbtiere offenbarte, wie wenig angebracht es eigentlich ist, etwa eine Stubenfliege als "Ungeziefer" zu verachten. Schon der Fliegen-Flügel entpuppt sich bei 40-facher Vergrößerung als filigranes Kunstwerk der Schöpfung, und vollends fasziniert war der Naturfreunde-Nachwuchs von den halbkugeligen Facettenaugen. Sie bestehen aus tausenden winziger "Einzelaugen" und verhelfen der Fliege nicht nur zu einem annähernden Rundumblick, sondern lösen zudem jede wahrgenommene Bewegung in eine Zeitlupe von 250 bis 300 Bildern pro Sekunde auf. Das ist etwa die vier- bis fünffache Leistung der menschlichen Sehorgane. Um Warteschlangen an den Linsen zu vermeiden, können die Mikroskopbilder per Kamera auf einen Laptopbildschirm übertragen und sogar gespeichert werden. Auch eine lebende Spinne, die auf eine Petrischale gekrabbelt war und sich für kurze Zeit unter die Lupe nehmen ließ, kam so ins "Privatfernsehen" der Naturjugend. "Wir hätten sie gern ganz genau betrachtet, aber vielleicht hat sie doch Lampenfieber bekommen und ist allzu schnell davongehuscht", scherzte Andreas Dzierza.