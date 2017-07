Freizeit Trabitz

31.07.2017

2

0 31.07.2017

Einen angenehmen Sommerabend suchte sich das Spielplatzteam "Kunterbunt" für sein zwölftes Sommerfest aus: heiter bis wolkig, weder zu heiß noch zu kühl. Es wurde belohnt. "Obwohl wir einen größeren Speisevorrat eingekauft hatten, wurde die ,Küche' abgeräumt", freute sich Spielplatzteam-Sprecher Robert Schwemmer, der die Zahl der Besucher auf etwa 300 schätzte.

Was einst als Siedlungsfest für Neu-Kurbersdorf begann, hat sich zu einem "großen Familientreffen unserer Gemeinde" gemausert, das im Trabitzer Festkalender einen Stammplatz hat. Die Zuschauerkulisse spornte nicht nur die Stadtkapelle Eschenbach an, sondern auch das Jugendtanzensemble des Trachtenvereins "D 'Haidnaabtaler", das für sein schwungvolles "Kürprogramm" viel Beifall erntete."Erst um fünf nach drei legten wir die Schalter um", verriet Robert Schwemmer. Besonderen Spaß hatten die Trabitzer Kinder, die bis weit in den Abend hinein ausgelassen auf ihrem Spielplatz und der benachbarten Wiese tollten. Höhepunkt waren die Ballontiere, die Claudia Pöllmann und Magdalena Schwemmer mit flinken Fingern bastelten.Die Festeinnahmen mitsamt den Spenden fließen in Pflege und Ausbau des Spielplatzes, den die "Kunterbunt"-Mannschaft seit ihrer Gründung vor 13 Jahren liebevoll betreut. Um die Zukunft des Platzes braucht sich das Team nicht zu sorgen: "In den letzten Jahren sind immer wieder junge Familien zu uns gestoßen, der Generationswechsel klappt reibungslos", bilanzierte Martin Pepiuk, der wie Schwemmer zum "kunterbunten Urgestein" zählt.Die Truppe zählt rund 20 Mitstreiter. Nadine Prösl überraschte die Spielplatz-Initiatoren Robert und Andrea Schwemmer mit einem Geschenkkorb und Blumen als Dankeschön.