Politik Trabitz

29.12.2017

29.12.2017

Was ist mit Elektrosmog? Oder einer Blendwirkung? Und dann ist da ja nach die Wärmeemission! Die Bedenken mehrerer Anlieger des künftigen Solarparks bei Trabitz sind groß. Aber nicht nötig, wie Experte Gottfried Blank erklärt.

Als unbegründet wertete Landschaftsarchitekt Blank die Befürchtung, die Anwesen rund um die Freiflächen-Photovoltaikanlage könnten ernsten Blendwirkungen, Elektrosmog- oder Wärmeemissionen ausgesetzt sein. Intensiv hatten sich Planungsfachmann Gottfried Blank, das Betreiberunternehmen Wimo aus Mantel und die Gemeindeverantwortlichen in der Gemeinderatssitzung mit den Befürchtungen mehrerer Anlieger des künftigen "Gleichwiesen"-Solarparks (wir berichteten) zu befassen."Um jegliche Blendwirkungen auszuschließen, werden die nördlichen Modulreihen auf 209 Grad gedreht, so dass relevante Blendwirkungen auf alle Wohngebäude und das Anwesen des Learning Campus ausgeschlossen werden", kündigte der Referent an. Zum Thema Elektrosmog erläuterte er, dass "Photovoltaik-Module und Gleichstromkabel zum Wechselrichter vor allem Gleichfelder erzeugen, die bereits nach wenigen Zentimetern geringer sind als natürliche Felder. Wechselrichter und weitere wechselstromseitigen Geräte erzeugen Wechselfelder, die jedoch im unbedenklichen Bereich liegen und sich nicht bis zu den umliegenden Wohnhäusern auswirken".Auch eine geringfügige Erwärmung sei lediglich in unmittelbarer Modulnähe spürbar. Die aktualisierte Planung, die auch den Verzicht auf eine weitere Kollektorreihe im Norden auf Wunsch des Gemeinderats vorsehe, gewährleiste einen Abstand von mindestens 63 Metern zwischen der Anlage und benachbarten Häusern. Blend-, Magnetfeld- oder Wärmeeinwirkung auf die Anwesen seien mithin auszuschließen. Die von mehreren Einwendern geforderte Prüfung eines bestimmten Alternativgrundstücks als Standort sei kein Thema gewesen, weil für die fragliche Fläche "bisher kein Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt" worden sei.Schließlich merkte Architekt Blank noch an, dass die Photovoltaikanlage weder zu einer als "unzumutbar" zu qualifizierenden Nutzungseinschränkung und Wertminderung umliegender Grundstücke noch zu einer "grundlegenden" Beeinträchtigung des Wohn- und Erholungswertes führen werde. Die Grundstücksnutzung sei "weiterhin uneingeschränkt" gewährleistet, und durch die "nunmehr geplanten Bepflanzungsmaßnahmen mit Hecken werden die Auswirkungen (auf Landschafts- und Ortsbild) zusätzlich gemindert".Auch unter "denkmalrechtlichen Erwägungen" gebe es mit Blick auf das Ortsbild "keine Einwände gegen die Anlage", wie die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege zeige. Auf eine von zwei Einwendern erhobene Frage bekräftigte Blank, dass die aus dem Anlagenbetrieb anfallende Gewerbesteuer "in vollem Umfang Trabitz zugutekommt".