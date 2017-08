Vermischtes Trabitz

03.08.2017

Der Polizeibeamte konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Ein Autofahrer war bei einer Kontrolle in Trabitz auf ihn zugefahren. Die Suche nach dem Pkw-Lenker ist wohl beendet, ein Haftbefehl erlassen. Der Mann ist in einer Justizvollzugsanstalt.

Beamte der Polizeiinspektion Eschenbach kontrollierten am 21. Juni gegen 21.10 Uhr auf der Bundesstraße 470 bei Pressath. Ein Beamter wollte eines von drei herannahenden Fahrzeugen zur Kontrolle anzuhalten. Unvermittelt scherte das zweite Fahrzeug, ein Tesla, aus und fuhr auf den Polizisten zu. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite verhindern Dem Tesla-Fahrer gelang anschließend die Flucht.Die Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrzeuglenkers durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden führten zu einem 52-Jährigen. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Weiden und des Polizeipräsidiums Oberpfalz nahmen ihn Beamte am Donnerstag, 29. Juni fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Weiden vorgeführt. Der Richter sah den Festgenommen als dringend tatverdächtig und erließ Haftbefehl wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 52-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.Nach wie vor sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die sich in unmittelbarer Nähe zum Geschehen aufgehalten haben. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-291 in Verbindung zu setzen.