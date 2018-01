Vermischtes Trabitz

02.01.2018

Das Jahr 2017 ist zu Ende gegangen - und mit ihm eine Ära in der Trabitzer Kindertagesstätte: Nach 17 Jahren legte Karin Merker den Kochlöffel aus der Hand. "Wir sind traurig, dass sie nicht mehr da sein wird, aber wir gönnen ihr den verdienten Ruhestand", verabschiedete Leiterin Johanna Sulzbacher die 73-jährige Trabitzerin.

Ein "Fels in der Brandung" sei die "Koch-Oma" im quirligen Kindergartenalltag gewesen: "Auf sie war Verlass, unermüdlich verbreitete sie Wärme, Freude und Zuversicht und hielt als ,Mutter und guter Geist des Hauses' unsere Kindergartengemeinschaft zusammen. Dabei hat sie nie wie eine Seniorin gewirkt, sondern uns alle durch ihre Jugendlichkeit mitgerissen." Vor allem eines sei ihr gelungen: "An 4080 Tagen kam sie bei jedem Wetter auf ihrem Drahtesel zu uns und stand am Herd, und an jedem dieser Tage durfte sie von ,ihren' Kindern hören: ,Gut hast gekocht, Oma'."Besonderen Wert habe Karin Merker auf gesunde und hochwertige Zutaten gelegt, und selbst Speisen wie Spinat oder Fisch, die oft "nicht so gut ankommen", hätten die Kleinen bei ihr ohne Murren gegessen: "Wer selbst für eine große Familie mit neun Kindern gesorgt hat, dem macht man halt weder bei den Kochkünsten noch in puncto Zuverlässigkeit, Gelassenheit und Menschenkenntnis etwas vor."Auf diese Weise, so Sulzbacher, habe Merker viel zum guten Ruf des Kindergartens beigetragen: "Sie war ein Alleinstellungsmerkmal, ein Original, das uns fehlen wird - und das nicht nur wegen ihrer Spezialpizza, ihres legendären Apfelstrudels und ihrer Schupfnudeln."Mit lustigen Versen verabschiedeten die Kolleginnen und die Kinder ihr "Ömchen Kaffeeböhnchen" aus ihrer "Kich'n" ins Ruheständlerinnenleben. Für das "kulinarische Wohl" der Kinder sorgt künftig Birgit Pinzer aus Waldeck.