07.09.2017

Der Wetterbericht hatte nichts Gutes verheißen, und leider sollten die "Wetterfrösche" recht behalten: Für ihre Exkursion durchs Wettersteingebirge sucht sich die Trabitzer LBV-Naturschutzjugend "treffsicher" ausgerechnet eines der kältesten Wochenenden dieses Hochsommers aus. Es rieseln sogar Schneeflocken vom Himmel.

Trabitz/Garmisch-Partenkirchen. Die fast dreidutzendköpfige Gruppe war per Bahn ins Werdenfelser Land aufgebrochen. Von der Karwendelbahn aus führte sie ihr erster Fußmarsch über Elmau und den "Königsweg" zur Berghütte "Schachenhaus". Dort erwartete sie ein Stück "märchenköniglicher" Geschichte in Gestalt eines äußerlich eher schlichten, im Innern prachtvoll ausgestatteten Jagdschlösschens.Ludwig II. hatte sich sein "Chalet" um 1870 erbauen lassen, um sich von Zeit zu Zeit per Kutsche oder Schlitten dorthin zurückzuziehen. Das benachbarte heutige Schachenhaus diente damals als Versorgungsgebäude des Hofstaats. Beim "nur" leicht verregneten Aufstieg wurden die Naturfreunde Zeugen eines Almabtriebs von 120 Kühen und einigen Schafen. Am Ziel in 1866 Metern Höhe angekommen, mussten alle erst trocknen, ehe sie nach dem Abendessen und einigen vergnüglichen Kartenrunden das Matratzenlager aufsuchten.Am nächsten Morgen hatten eine dicke Nebelwand und Schneeflocken den Regen abgelöst, so dass Gruppenführer Stefan Dötsch als erste Tagesetappe anstelle des vorgesehenen Bergwegs eine kürzere Taltour vorschlug. Doch auch die hatte es in sich, denn mit abnehmender Höhe ging der Schnee in Schnürlregen über, und der "Kälbersteig" glich stellenweise eher einem Bach als einem Wanderweg.Zu allem Überfluss war die Partnachklamm, die die Gruppe durchqueren wollte, wegen des Regens gesperrt, und nur auf einem Umweg erreichten die Wanderer die Skisprungschanze in Garmisch-Partenkirchen. Von dort aus ging es per Bus zur Jugendherberge und ab in die warmen Duschen. Die Stimmung am Abend wurde durch das Regenwetter freilich nicht getrübt, und am nächsten Tag brachen die LBV'ler schließlich in Richtung Wank auf.Zum Glück hatte der Himmel seinen Wasservorrat nahezu aufgebraucht, und aus 1780 Metern Gipfelhöhe boten sich sogar einige Kilometer Rundblick dar. Mit Spielen klang der Abend aus, bevor die Gruppe tagsdrauf - dann plötzlich bei strahlendem Sonnenschein - den Zug in Richtung Heimat bestieg.