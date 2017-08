Vermischtes Trabitz

07.08.2017

In den Kernschatten der Erde trat der Mond am Montag um 19.22 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der Mond über der Oberpfalz noch nicht aufgegangen. Die größte Fläche des Mondes war gegen 20.20 Uhr verdeckt, etwa 25 Prozent der Oberfläche waren dann verschwunden. Gegen 22.53 Uhr war das Schauspiel dann wieder vorbei. Am 27. Juli 2018 gibt es die nächste Mondfinsternis - dann eine totale.