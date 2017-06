Vermischtes Trabitz

22.06.2017

Ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen fuhr ein Autofahrer am Mittwochabend auf einen Polizeibeamten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Bei ihren Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, sucht die Polizei dringend Zeugen.

Auto überholt und beschleunigt

Polizei sucht dringend Zeugen

Beamte der Polizeiinspektion Eschenbach führten am Mittwochabend gegen 21.10 Uhr routinemäßige Verkehrskontrollen auf der Bundesstraße 470 bei Pressath durch. Die Anhaltestelle richteten die Beamten zwischen Pressath und Eschenbach, kurz nach Pressath an der Abzweigung nach Pichlberg ein.Gegen 21.10 Uhr hatte einer der Beamten bereits ein Fahrzeug zur Kontrolle angehalten, während der andere Polizist drei aus Pressath herannahenden Autos ein Anhaltezeichen gab. Die drei Fahrer verlangsamten ihr Auto auf nahezu Schrittgeschwindigkeit. Plötzlich überholte das zweite Auto, beschleunigte und steuerte auf den Beamten zu.Der sprang zur Seite und blieb dadurch nahezu unverletzt. Obwohl die beiden Beamten unmittelbar den grauen PKW der Marke Tesla verfolgten, gelang dem Fahrzeuglenker unerkannt die Flucht.Das Auto mit Tirschenreuther Zulassung fuhr mit Geschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern auf der B 470 in Richtung Pegnitz davon. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Fahrzeuglenkers durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden laufen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden auf Hochtouren.Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Insbesondere die Fahrzeuglenker, die vor und hinter dem Tesla gefahren sind, müssten den Vorgang bemerkt haben, da sie von dem verfolgenden Streifenwagen überholt wurden. Die Fahrzeuginsassen sind wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter Telefon 0961/401-291 in Verbindung zu setzen.Darüber hinaus bittet die Polizei um Informationen zum Fahrer des flüchtigen Tesla. Wem ist am Mittwochabend ein grauer Tesla mit TIR-Kennzeichen im Bereich nördliche Oberpfalz oder in Oberfranken aufgefallen? Insbesondere werden Informationen zum Fahrer unter der genannten Nummer oder über jede andere Polizeidienststelle erbeten.Ebenfalls sind Verkehrsteilnehmer, die am Mittwochabend insbesondere auf der B 470 durch einen sehr schnell fahrenden grauen Tesla gefährdet oder geschädigt wurden, aufgerufen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.