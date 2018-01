Vermischtes Trabitz

02.01.2018

Ein weiteres Solarstrom-Projekt stand auf der Tagesordnung des Trabitzer Gemeinderats: Ein Gemeindebürger erwägt, eine 1,86 Hektar große Solarstromanlage auf einem östlich der Bahnlinie gelegenen Grundstück zwischen Alt-Kurbersdorf und Hub errichten zu lassen.

Kostensatzung für Feuerwehreinsätze

Der Gemeinderat hat dazu seine prinzipielle Zustimmung erklärt, zumal ein Ratsbeschluss von 2009 vorsieht, dass die Gemeinde bis zu 1,5 Prozent der damals auf dem Gemeindegebiet vorhandenen Ackerfläche, also maximal 18 Hektar, für Freiflächen-Photovoltaikanlagen freigeben dürfe, um die "Öko-Strom"-Erzeugung aus Sonnenenergie zu unterstützen. Außerdem stellte das Gremium die Weichen für eine Neukalkulation der Abwassergebühren mit Wirkung vom 1. Januar 2018. Der bisherige Kalkulationszeitraum, der sich über die Jahre 2015 bis 2018 erstrecken sollte, wird vorzeitig beendet, um den Weg für eine Anpassung der Entgelte an die gestiegenen Entsorgungskosten freizumachen.Im Februar oder März werde der Gemeinderat über die endgültigen Gebührensätze abstimmen, die rückwirkend zum Jahreswechsel 2017/18 wirksam werden und bis Ende 2021 gelten sollen: "Diese stehen noch nicht fest, weil der Kommunale Prüfungsverband seine Berechnungen erst in den nächsten Wochen abschließen wird", erläuterte Bürgermeisterin Carmen Pepiuk.Neu gefasst wurde in der Ratssitzung die Kostensatzung für Einsätze und weitere Leistungen der Feuerwehren. Das Gremium bestätigte den Grundsatz, dass "Einsätze und Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen", kostenfrei bleiben. Bei "missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen" kann ein "Aufwendungsersatz" verlangt werden, doch stellte Pepiuk klar, dass diese Vorschrift erst greife, wenn "tatsächlich ein Einsatzfahrzeug ausgerückt" sei: "Heißt es für die Einsatzkräfte ,Kommando zurück', bevor das Einsatzfahrzeug das Feuerwehrhausgelände verlassen hat, so werden keine Kosten berechnet."Sein Einvernehmen erklärte der Gemeinderat für den Bauantrag von Sophie Ackermann und Christian Weismeier (Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Feilersdorf) und für die Bauvoranfrage von Stefanie und Matthias Enslein (Einfamilienhaus mit Doppelgarage, Grub). "Wir sind froh, wenn junge Leute in unserer Gemeinde bleiben wollen", betonten die Ratsmitglieder.Auch kündigten die Gemeindeverantwortlichen an, dass die von Herbert Dumler in der Bürgerversammlung angemahnten Reparaturen an der Kurbersdorfer Straße und dem Weg zwischen der Preißacher Straße und dem Regenüberlaufbecken Blankenmühle baldmöglichst ausgeführt werden.