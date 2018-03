Vermischtes Trabitz

15.03.2018

Kaum scheint sie mal wieder, schon passieren Unfälle - eine Frau aus dem Gemeindebereich Trabitz wird am Donnerstagmorgen womöglich so von der Sonne geblendet, dass sie ein anderes Auto übersieht.

Gegen 8.45 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz am Donnerstag einen Unfall. Eine Frau aus dem Gemeindebereich Trabitz wollte mit ihrem Auto aus der Birkenhoferstraße bei Burkhardsreuth auf die NEW 5 in Richtung Trabitz einbiegen. Dabei übersah sie - vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne - den Wagen einer Frau aus dem Landkreis Eichstätt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.Das Fahrzeug aus Eichstätt rollte nach der Kollision noch mehrere Meter in eine angrenzende Wiese, wo es total beschädigt zum Stehen kam. Beide Fahrzeuginsassinnen, die sich alleine in ihren Autos befanden, wurden verletzt. Die Feuerwehr aus Burkhardsreuth musste die NEW 5 wegen des Trümmerfelds auf der Straße komplett sperren. Nach Beseitigung der Unfallwagen konnte die Straße nach circa eineinhalb Stunden wieder freigegeben werden.