18.06.2017

Feilersdorf. Die Pferde haben die Aufregung besser verkraftet als ihre Besitzerinnen. Den Tieren gehe es jedenfalls gut, sagt die junge Reiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sonst berichtet sie ausführlich vom Geschehen an dem Stall bei Feilersdorf.

Seit Mittwoch waren unsere Tiere keine Sekunde allein. Eine der Feilersdorfer Einstellerinnen

Ihr sei am Mittwochabend die Wunde an der Backe des Pferdes einer Miteinstellerin aufgefallen, sagt die Frau am Wochenende. Ein tiefer Schnitt sei es gewesen, der Tierarzt musste ihn mit dem Tacker verschließen. Als sie und die anderen Pferdebesitzer die weiteren Tiere kontrollierten, bemerken sie, dass noch ein Tier verletzt ist. Die Wunde am dritten Pferd fiel erst am Donnerstag auf. Die junge Frau und die Miteinsteller gehen davon aus, dass die Verletzung vom Vortag stammt. Die Wunde sei kleiner gewesen. "Vermutlich haben wir sie in der Hektik übersehen."Hektisch muss es tatsächlich gewesen sein, die Pferde mussten versorgt, die Umgebung nach Spuren abgesucht werden. Es sei schnell klar gewesen, dass sich die Pferde nicht versehentlich selbst verletzt hatten. Die Polizei schließt diese Möglichkeit nicht sofort aus.Am Freitag spricht dann aber auch für die Beamten der Inspektion in Eschenbach alles für eine Straftat. "Alle drei Pferde weisen Verletzungen an Kopf und Hals auf", sagt der stellvertretende Inspektionsleiter, Werner Stopfer. Dies spreche nicht für einen Zufall. Vor allem aber zeigen die Untersuchungen des Tierarztes, dass die Tiere scharfe Schnitte aufweisen. "Das passt nicht zu einer Verletzungen durch einen Stein oder einen Nagel", sagt Stopfer.Nun rätseln Polizei wie Besitzer, wer hinter dem Vorfall stecken könnte. "Unser kleiner Stall ist abgelegen. Hier kommt man nicht zufällig einfach so vorbei", sagt die Frau. Einen Verdacht gebe es nicht. Auffällig sei, dass die 15- und 22-jährigen Haflinger und das 5-Jährige polnische Kaltblut zur Tatzeit erst knapp drei Wochen in dem Offenstall standen. Weil die Weide groß ist und über einen Hügel führt, kann sie vom Wohnhaus nicht ganz eingesehen werden, erklärt Stopfer, der ausdrücklich betont, dass die Anlage einen gepflegten Eindruck macht. Die Besitzerinnen haben bei der Polizei angegeben, dass ihre Tiere nicht scheu sind und sich durch Futter locken lassen.Dies alles macht den Besitzerinnen nun Angst. "Seit Mittwoch waren unsere Tiere keine Sekunde allein", sagt die Pferdebesitzerin. Auch nachts haben sich alle abgewechselt und zu zweit Wache gehalten. Weil ihnen bewusst ist, dass sich dies nicht lange durchhalten lässt, wollen sie schnellstmöglich Kameras aufstellen, um die Anlage zu überwachen. Mindestens bis diese Ausrüstung beschafft ist, wollen die Eigentümer ihre Tiere weiter selbst bewachen. Die Polizei hofft derweil auf Zeugenhinweise, Telefon 09645/92040.