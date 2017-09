Vermischtes Trabitz

21.09.2017

Preißach. In Preißach, wie in vielen Oberpfälzer Dörfern, ist es noch heute ein Brauch: Morgens, mittags und abends setzt die Dorfglocke die zeitlichen Wegmarken im Tageslauf. Außerdem läutet sie den Seelen aller Dorfbewohner, denen "die letzte Stunde" geschlagen hat, "heim in die Ewigkeit". Seit 1984 hat die Glocke ihre "Heimat" auf dem Dorfplatz neben dem sechs Jahre zuvor eingeweihten Schützenheim. Ein erstes vorläufiges Holzgerüst wurde 2006 durch einen neuen, zehn Meter hohen Turm aus solidem Lärchenholz ersetzt. Damit die Glocke auch künftig schlägt, will der Glockenturmverein eine neue elektronische Schaltuhr montieren lassen.

Termine Weiter geht es im Preißacher Festkalender übrigens vom 5. bis 8. Oktober, wenn die Schützengesellschaft "Tannenzweig" zur Schützenkirchweih einlädt. Am 7. Oktober werden die Schützenkönige proklamiert, für das sonntägliche Mittagsmahl am 8. Oktober nimmt die Schützengesellschaft "Tannenzweig" unter 09 648/550 Anmeldungen entgegen. Und am 2. Dezember ist wieder Christbaum- und Glühweinfest auf dem Dorfplatz - gleich neben dem Glockenturm. (bjp)

Diesem Ziel ist er nun auch ein großes Stück näher gekommen: Denn zur Freude des Vorsitzenden Hans Hofmann und seiner Mitstreiter war das zweitägige "kleine aber feine Dorffest", zu dem der Verein in den gemütlichen "Hey-Stodl" eingeladen hatte, ein großer Erfolg. Bei guter Stimmung ließen sich die Besucher aus der ganzen "Gmoi" nur zu gern die fleischernen und süßen Köstlichkeiten schmecken, die die Dorfgemeinschaft vorbereitet hatte - zugunsten des Glockenturms. Denn der Festerlös ist für die Schaltuhr bestimmt.