27.12.2017

221 Jahre Wirtshaustradition Enden mit dem Ablauf des Jahres 2017. Das Gasthaus Schreyer in Weihersberg schließt für immer seine Tür. Der Freitagsstammtisch verabschiedet sich von seinem Wirtshaus noch einmal gebührend.

Weihersberg. Das vieldiskutierte Wirtshaussterben findet ein weiteres Opfer: Zum Jahresende schließt das Traditionsgasthaus Schreyer in Weihersberg. Damit endet eine Tradition die 221 Jahre währte. Auf dem Balken über der Theke weist die Jahreszahl 1796 auf den Beginn dieser Ära hin.Nach langer Überlegung haben sich die Wirtsleute Roswitha und Rudi Pöllmann vor einigen Wochen zu diesem Schritt entschlossen. Der Aufwand habe sich zuletzt einfach immer weniger gerechnet, erklären die beiden. "Es ist einfach immer weniger geworden." Der Schritt sei ihnen nicht leicht gefallen. Nach dem Tode der Wirtsleute Franz und Anni Schreyer kurz nach der Jahrtausendwende hatten die vier Töchter das Wirtshaus weitergeführt. Zuletzt dann vor allem Roswitha und ihr Ehemann Rudi Pöllmann.Der Trend weg vom Dorfwirtshaus habe sich immer stärker bemerkbar gemacht. Die Gäste zog es in andere Arten von Lokalen, Vereine schufen sich Heime, so dass sie ihre Treffen nicht mehr beim Schreyer halten mussten. Bis zuletzt war das Wirtshaus Vereinslokal der Feuerwehr Zessau-Weihersberg. Der Pressather Stammtisch FC Hirtweiher hat seinen Preisschafkopf in Weihersberg abgehalten. Die Mitglieder nahmen bereits vor einigen Tagen Abschied.Stark besetzt war bis zu letzt auch der Freitagsstammtisch. Auch dessen Mitglieder verabschiedeten sich standesgemäß. Hans Landgraf hatte Blumen und Präsente aus heimischer Produktion besorgt, die er mit Eckhard Bodner an die Wirtsleute übergab. Diese freuten sich über den emotionalen Abschied. Freibier linderte den Abschiedsschmerz der Stammtischbrüder ein wenig.Bedauern dürften die Schließung der Gaststätte Schreyer vor allem die Weihersberger. Ebenfalls werden Wanderer und Radfahrer in Zukunft ihre Einkehr in dem hübschen Dorf mit der ortsbildprägenden Eichenalle am Fuße eines beeindruckenden Schlosses vermissen. Bevor sie gingen, nahmen die Mitglieder des Tammtisches Roswitha und Rudi Pöllmann das Versprechen ab, bei Gelegenheit zumindest den Backofen anzuheizen und dann auch Gäste zu bewirten. Und falls im Sommer ein Radfahrer nach einer Erfrischung lechzt, werde man den Durstigen sicherlich nicht abweisen und auf der massiven Holzbank vor dem Hauseingang eine Halbe kredenzen.