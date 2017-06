Kultur Trausnitz

19.06.2017

Seit Tagen befindet sich die Pfreimdtalgemeinde im Festspielmodus. Am Freitag öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang zur Premiere des historischen Freilichtspieles "Das Skapulier". Über 50 Darsteller machen die Geschichte lebendig.

Das Jahr 1717 ist für die Pfarrei Trausnitz ein wichtiger Meilenstein. Pfarrer Johann Paul Gruber rief damals die Skapulierbruderschaft ins Leben. Seither wird jeweils am dritten Sonntag im Juli eines Jahres das Bruderschaftsfest gefeiert. Es ist der Mittelpunkt im Leben der Gemeinde. Zum "300-Jährigen" hat der Trausnitzer Karl Lang ein Freilichtspiel geschrieben, das nun seine Uraufführung erlebt. Sicherlich wird Religion und Religiosität von den Menschen sehr unterschiedlich bewertet. Für den einen ist die Mitgliedschaft in der Bruderschaft und die damit verbundene Verehrung der Gottesmutter ein wichtiger Baustein in seinem religiösen Leben. Ein anderer kann oft wegen religiöser Gleichgültigkeit oder in Unkenntnis der geschichtlichen Zusammenhänge nur wenig damit anfangen.Genau diese Lücke will der Autor Karl Lang mit seinem Freilichtspiel schließen. Sehr authentisch wird das Leben um die Zeit von 1717 darin dargestellt. Mit kleinen Geschichten aus der Geschichte, teils mit ernsten oder auch lustigem Inhalt, erhält der Zuschauer einen Einblick in das Leben vor 300 Jahren und in die Beweggründe, die zur Gründung der Skapulierbruderschaft geführt haben. Auch die Musik kommt in diesem Stück nicht zu kurz. Den musikalischen Teil übernimmt der Kirchenchor und selbst die Zuschauer werden mit eingebunden. Über zwei Stunden wird so eine sehr kurzweilige Geschichte auf der Bühne dargestellt, in der auch die geistige Erbauung nicht zu kurz kommt.Das Freilichtspiel wird jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag um 20 Uhr im Pfarrhof aufgeführt. Für die Zuschauer wurde eine überdachte Tribüne aufgebaut. In der Pause wird eine kulinarische Besonderheit angeboten, die ganz auf den damaligen Zeitgeist zugeschnitten ist. Der Zugang zum Pfarrhof ist nur über den Weg entlang der Kirche möglich. Eintrittskarten sind zum Preis von zehn Euro an der Abendkasse erhältlich. Das Freilichtspiel wird eigens für die 300-Jahr-Feier auf die Bühne gebracht. Eine Wiederholung in absehbarer Zeit ist nicht geplant.