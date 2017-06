Auch mal Danke sagen

Vermischtes Trausnitz

12.06.2017

4

0 12.06.2017

Trotz voller Terminkalender nahmen sich Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier, Landtagsabgeordneter Alexander Flierl und Landrat Thomas Ebeling die Zeit für Gespräche an der Basis. Dazu hatte der CSU-Ortsverband die Mandatsträger nach Trausnitz eingeladen.

Problem Ausgleichsflächen Ein Punkt, der Bürgermeister Martin Schwandner unter den Nägeln brennt, ist die momentan herrschende Praxis bei der Beschaffung von Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen. Es hat sich mittlerweile die Situation eingebürgert, das vermögende Bauträger an günstigen Standorten Gewerbegebiete ausweisen, die Ausgleichsflächen aber in anderen Kommunen aufgekauft werden. Die Gemeinden oder auch die Landwirte haben zwar ein Vorkaufsrecht, doch werden von den auswärtigen Bauträgern so hohe Preise bezahlt, dass die Einheimischen nicht mehr mithalten können. "Interkommunale Zusammenarbeit sieht anders aus", stellte Bürgermeister Schwandner fest.



"Während in anderen Gemeinden die Gewerbesteuer fließt, sollten daran auch jene Gemeinden beteiligt werden, die Ausgleichsfächen zur Verfügung stellen und das Nachsehen haben", so der Bürgermeister. (bnr)

(bnr) Bei diesem Zusammentreffen waren die Zeichen einmal anders gesetzt. Nicht die Sorgen und Nöte der Bürger standen im Vordergrund, sondern der Dank an die politischen Helfer. Dafür gibt es in der kleinen Pfreimdtal-Gemeinde gleich mehrere Gründe. CSU- Ortsvorsitzender Reinhard Schwarz erinnerte an den langen Weg und die vielen Anstöße seitens des Ortsverbandes, die nötig gewesen seien, bis zwei brennende Projekte umgesetzt werden konnten. Zum einen die SAD 30 von Köttlitz nach Söllitz und zum zweiten die Staatsstraße 2157 von Pfreimd nach Tännesberg. Beide sind in der Gemeinde die wichtigsten Verbindungen zu den angrenzenden Nachbarn. Dank der Unterstützung durch die politischen Mandatsträger werden beide Projekt nun realisiert.Zur SAD 30 bezog Landrat Thomas Ebeling kurz Stellung. Mit den Baumaßnahmen wurde letztes Jahr im Ortsbereich Köttlitz begonnen. Im Frühjahr erfolgte dann der Weiterbau nach Söllitz. Mittlerweile sind alle Versorgungsleitungen soweit erforderlich erneuert oder umgelegt. Der gesteckte Zeitplan konnte bisher eingehalten werden, so dass mit der Fertigstellung bis zum Herbst gerechnet werden kann. Die Kosten dafür belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro. Der Weiterbau von Köttlitz nach Trausnitz wird sich allerdings noch um einige Jahre verzögern.Als zweiter Besichtigungspunkt stand die Staattsstraße 2157 im Bereich Bierlhof auf der Agenda. Hier hat sich MdL Alexander Flierl für den Ausbau stark gemacht. Das noch fehlende Teilstück von Atzenhof bis zur Landkreisgrenze wurde in zwei Lose aufgeteilt. Das erste Stück ist bereits fertiggestellt und wurde durch die Firma Seebauer zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Für den noch fehlenden Abschnitt stehen die Mittel erst im nächsten Jahr bereit. Im nächsten Frühjahr wird damit begonnen.Nach diesen positiven Eindrücken wurde der Gedankenaustausch im Gasthaus Heuberger fortgesetzt. Hier kam Bürgermeister Martin Schwandner auf die neue Situation beim Ausbau der Stromtrasse zu sprechen, die nun auch die Gemeinde Trausnitz tangiert. Warum jetzt plötzlich die ursprünglich als Alternative angesetzte Trasse zur Haupttrasse werden soll, konnten auch die Politiker nicht befriedigend beantworten. MdB Karl Holmeier will dieser Sache nachgehen.