Kalte Dusche und viele Eier

Vermischtes Trausnitz

06.06.2017

(bnr) Das Pfingstschwanzfahren ist ein selten gewordenes oberpfälzer Kulturgut. Seit Generationen halten die jungen Leute von Söllitz diesen Brauch aufrecht. Am Pfingstsonntag wird der Pfingstschwanz ausgewählt. Wer an diesem Tag am längsten im Bett liegen bleibt, dem wird diese zweifelhafte Ehre zu teil. In einem Sack gehüllt liegt er im Wagen, auf dem ein Ziehharmonikaspieler als Kutscher sitzt. In höllischer Fahrt geht es durch den Ort. An jedem Haus wird Halt gemacht. Lautstark sagen die Burschen ihren Spruch auf. Am Ende kommt dann der wichtige Teil: "Halleluja der Pfingstschwanz, der ist da. Die Bäuerin is a guats Weih, die gibt uns glei der Oier drei. Oier drei des is niat vül, sechs und siem is unser Ziel." Bereitwillig werden die Pfingstschwanzfahrer entlohnt. Schlimm ergeht es dagegen dem Pfingstschwanz. An jeden Haus wird er mit Wasser überschüttet, damit er ja wach wird. Die Fahrt endet am Feuerwehrhaus. Jetzt werden die Eier in einer großen Pfanne zu Rühreiern verwandelt und das ganze Dorf ist zum Essen eingeladen. Das Pfingstschwanzfahren ist ein Heischebrauch, der früher den armen Leuten dazu diente, vor den Festtagen die Zutaten für den Festschmauß zu erbetteln.