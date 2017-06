Ritter Hubert ist wieder da

Vermischtes Trausnitz

23.06.2017

26

0 23.06.201726

Nach 289 Tagen Abwesenheit ist Ritter Hubert wieder nach Trausnitz zurückgekehrt. Kommissar Zufall und ein aufmerksamer Elektriker haben die stattliche Ritterfigur hinter Beton und Stahl aufgespürt.

Im Ermessen Als die Tat nach dem "Spectaculum" im letzten Jahr bekannt wurde, stellte die Gemeinde Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls. Die Täter sind jetzt ermittelt. Die Gemeinde hat ihren Strafantrag aber zurückgezogen. Nun liegt es laut Günther Vierl, Chef der Polizeiinspektion Nabburg, im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob sie die Angelegenheit einstellt oder das öffentliche Interesse bejaht und weiterverfolgt. (cv)

(bnr) Noch einmal kurz zur Erinnerung: Im September vergangenen Jahres feierte die Gemeinde das "Spectaculum" auf der Burg Trausnitz. Dieses grandiose Ereignis wurde jedoch vom plötzlichen Verschwinden von Ritter Hubert überschattet.Die imposante Eisenfigur stand am Ortseingang von Trausnitz und war ein Geschenk der Gemeinde Gammelsdorf, die historisch mit Trausnitz verbunden ist. Umfangreiche Nachforschungen über deren Verbleib blieben bis vor Kurzem ergebnislos. Die Bürger hatten sich mit dem Verlust abgefunden und dachten bereits über einen Ersatz nach.Durch Zufall stieß ein Elektriker bei Wartungsarbeiten in einem Gebäude in Pfreimd auf die Figur und meldete seine Entdeckung Bürgermeister Martin Schwandner. Jetzt nahmen die Dinge ihren Lauf. Der Ritter, den ein paar junge Leute für sich "vereinnahmt" hatten, wurde aus seinem Verlies befreit, wieder nach Trausnitz zurückgebracht und auf seinem angestammten Platz nahe der Bogenbrücke aufgestellt. Die ganze Gemeinde ist froh darüber, dass Ritter Hubert unversehrt zurückgekehrt ist und nahe der Bogenbrücke wieder die Gäste von Trausnitz begrüßen kann.