Freizeit Ursensollen

19.11.2017

Einen Tagesausflug unternahm der SPD-Ortsverein Ursensollen mit seinen Mitgliedern und Freunden. Als erste Station hatte Reiseleiter und Organisator Norbert Schmid die Lebkuchenmanufaktur Rosner in Waldsassen ausgewählt. Sehen, staunen und kosten - so lautete die Devise in der gläsernen Lebkuchenmanufaktur. Die Genossen konnten bei einer Tasse Kaffee oder Tee die Herstellung des Gebäcks miterleben.

Solchermaßen gestärkt ging es weiter zum zweiten Etappenziel: Die Besichtigung der 1685 bis 1689 nach Plänen von Georg Dientzenhofer erbauten Dreifaltigkeitskirche Kappl stand auf dem Programm. Allerdings hatte der Bus kurz vor der Kappl einen Defekt, der die Weiterfahrt um zwei Stunden verzögerte. Die Wartezeit vertrieben sich die Teilnehmer beim Kapplwirt gegenüber der Dreifaltigkeitskirche. So mancher sagte, dass ihm dieser unvorhergesehene Stopp besser gefallen habe als die geplante Stadtführung in Marienbad bei Nieselregen.Der letzte Etappenpunkt führte die Gruppe zum Abendessen in die Familienbrauerei Chodovar bei Marienbad. Hier ließ man den Abend im Beerarium bei böhmischem Essen und Bier ausklingen.