Freizeit Ursensollen

01.01.2018

Der Andrang vor allem junger Familien war groß, der Himmel leider verhangen. So blieb den Besuchern der Volkssternwarte Amberg-Ursensollen am Freitagabend nur ein Blick auf den Mond und den Gasriesen Uranus.

Staunen über Herzstück

70 Mitglieder

Anhand elektronischer Medien aber erfuhren die großen und kleinen Besucher viel von der Zauberwelt der Gestirne.Ein Blick nach oben beim Fußmarsch vom Parkplatz des Sportheims zur Sternwarte ließ erahnen, dass die astronomische Ausbeute mittels der aufgestellten Teleskope recht bescheiden ausfallen würde. Der Sonnenschein tagsüber war trügerisch, denn ein Blick auf die vorhersehbare Wetterlage am Abend trübte bei den Sternenguckern die Vorfreude auf den großen Zuspruch aus der Bevölkerung.Von den Besuchern vielbestauntes Herzstück der Sternwarte ist das ULT (Ursensollener Large Telescope). Es konnte durch die Förderung der Europäischen Union, durch viele Einzelspenden und durch den unermüdlichen Einsatz der Vereinsmitglieder 2011 angeschafft werden. Wie Mitglieder des Vereins den Besuchern erläuterten, handelt es sich bei dem ULT um ein Spiegelteleskop mit gefaltetem Strahlengang, ein sogenanntes Ritchey-Chretien-Teleskop. Mit einem Hauptspiegel-Durchmesser von 508 mm (20 Zoll) und einer Brennweite von 4 m (f/8) gehört es zu den größten öffentlich zugänglichen Teleskopen Ostbayerns. Das ULT ist voll computergesteuert und wird auch fotografisch genutzt.Der Förderverein hat für die nahe Zukunft große Pläne, nämlich den Betrieb eines neuen Planetariums auf dem jetzigen Gelände der Sternwarte unterhalb des Sportplatzes, wie Vorsitzender Matthias Mändl erläuterte. Die Gemeinde Ursensollen wird dort - auch mit Hilfe öffentlicher Fördermittel - ein Gebäude mit halbkugelförmiger Projektionskuppel mit über sechs Metern Durchmesser und Platz für etwa 25 Personen errichten, Vortrags- und Aufenthaltsraum, Garderobe, Toiletten und Technik sowie eine Beobachtungsplattform für die Teleskope inclusive. "Ein Traum wird wahr", meinte Mändl: "Damit können wir endlich wetterunabhängig mit modernster Fulldome-Projektionstechnik gerade unsere jungen Besucher in die Faszination des Weltalls einführen."Der Förderverein Volkssternwarte Amberg-Ursensollen wurde 1998 von 14 Personen ohne besonderen astronomischen Erfahrungsschatz und Hintergrund gegründet. Er hat seinen Sitz momentan noch in Ammerthal und ist ins Vereinsregister eingetragen. Der Verein hat gut 70 Mitglieder, alle Altersgruppen sind dabei vertreten. Der Vereinszweck besteht in dem Aufbau und der Förderung einer Sternwarte, der Gewinnung der Jugend für die Astronomie, der Förderung der allgemeinen Volksbildung auf dem Gebiet der Astronomie und der Ergänzung des naturwissenschaftlichen Unterrichts an Schulen und Hochschulen sowie in der Förderung des Erfahrungsaustauschs durch Kooperation mit anderen astronomischen Vereinigungen und Sternwarten.Der Verein veranstaltet, fördert und unterstützt astronomische Versammlungen, Vorträge und Kurse.