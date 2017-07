Freizeit Ursensollen

01.08.2017

68

0 01.08.201768

Heimhof. Hitze, tropische Sommerabende, Ferien - auf die schönste Zeit des Jahres setzen die Heimhofer immer noch eins drauf: Sie feiern Anfang August ihre traditionelle Kirchweih. Heuer geht das Brauchtumsfest von Samstag, 5., bis Montag, 7. August, in und um das Gasthaus Kopf über die Bühne. 18 Kirwapaare freuen sich auf "ihr" Fest.

Es beginnt am Samstag um 14 Uhr mit dem Aufstellen des geschmückten Kirwabaumes. Wenn die bunten Bänder von den Girlanden baumeln, darf gefeiert werden. Abends spielt die Band "Stand by". Am Sonntag steht um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Kirche St. Georg in Hausen auf dem Programm, danach gibt es einen Frühschoppen und ein Mittagstisch im Gasthaus Kopf in Heimhof. Um 14.30 schreiten die Kirwapaare zum Austanzen des Baumes, dem Höhepunkt des Festes. Die Hoglbouchan begleiten sie beim Singen der Gstanzln und spielen auch anschließend auf.Am Montag startet um 14.30 das Kirwabärtreiben. "Öha" heißt es dann am Abend, wenn die gleichnamige Band zum Endspurt der ganzen Gaudi noch einmal ordentlich für Stimmung sorgt.