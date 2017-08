Freizeit Ursensollen

07.08.2017

2

0 07.08.2017

Erst in die Hüpfburg oder doch lieber zum Hammelstechen? Beim Kinder- und Familienfest von CSU und JU in Ursensollen hatte der Nachwuchs die Qual der Wahl.

Überschuss an Energie

Kräftiger Applaus

Hohenkemnath. Das nach vielen Regentagen hervorragende Sommerwetter sorgte dafür, dass alle Kinder genug Zeit hatten, die verschiedenen Stationen der Spielstraße zu durchlaufen und sich auf dem Fußballplatz oder in der Hüpfburg auszutoben. Derweil konnten die Eltern in aller Ruhe die Spezialitäten vom Grill oder aus der Kuchentheke genießen."Zu Ferienbeginn haben die Kinder einen Überschuss an Energie. Da freuen sich die Eltern, wenn sie ihren Nachwuchs gut aufgehoben wissen", meinte CSU-Orts- und Fraktionsvorsitzender Achim Kuchenbecker, selbst dreifacher Vater."Die Teilnehmer der Spielstraße von heute sind die Betreuer von morgen und lernen so schon in jungen Jahren, spielerisch Verantwortung zu übernehmen", freuten sich die beiden stellvertretenden JU-Ortsvorsitzenden Katharina Müller und Annabell Matar über die vielen Teilnehmer. Besonders anerkennenswert fanden die Organisatoren, dass auch JU-Kreisvorsitzender Henner Wasmuth vorbeischaute und tatkräftig mit anpackte.Preise winkten allen Teilnehmern der Spielstraße. Kräftigen Applaus für die Leistungen gab es nicht nur von den Eltern, sondern auch von Harald Schwartz. Der Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende ist regelmäßiger Besucher des Kinder- und Familienfestes in Hohenkemnath.